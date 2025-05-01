Brněnský Serial Killer festival 2025 zná své vítěze
Brno, 30. září 2025 – Osmý ročník televizního festivalu Serial Killer, který se zaměřuje na kvalitní evropskou seriálovou tvorbu, i letos odevzdal cenu nejlepšímu TV seriálu střední a východní Evropy. Oceněn byl také nejlepší krátkometrážní seriál.
Mezinárodní porota vybírala ze šestice titulů. Letošním vítězem a držitelem ceny Primetime Killer se stal český seriál z produkce Oneplay Monyová o české spisovatelce Simoně Monyové, které se v devadesátých letech podařil jeden z pohádkových kariérních vzestupů – z obyčejné brněnské bytovky až na vrchol žebříčků a obálky časopisů. Její knihy byly vtipné, romantické i sarkastické a jejich autorka se stala symbolem české literatury pro ženy. Tato televizní miniserie představuje osobnost Simony Monyové v její komplexnosti, ale připomíná také, že některé věci se mohou stát každému.
„Nebyly to jen místní souvislosti, které nás vedly k udělení hlavní ceny tomuto titulu. Jemné a citlivé ztvárnění příběhu Simony Monyové vychází jak z její tvůrčí geniality, tak z tragického osudu jejího života. Odhaluje vztah umělců k reálným zkušenostem, které jej inspirují, a dotýká se také složitých vztahů mezi muži a ženami v současné době,“ zdůvodnila porotkyně Victoria Elmacioglu z mezinárodního fóra NATPE letošní výběr.
„Je to teprve podruhé v osmileté historii festivalu, kdy hlavní cenu získává český seriál. Mám obrovskou radost a věřím, že je to jeden z mnoha důkazů zvyšující se kvality české televizní produkce. Páteční projekce v Divadle Husa na provázku za přítomnosti všech tvůrců a rodiny Simony Monyové byla navíc nejen pro mě mimořádným zážitkem,“ říká ředitelka festivalu Serial Killer Kamila Zlatušková.
Zmíněný minulý úspěch českého seriálu se také týkal TV Nova a Oneplay, jak připomněl i Michal Reitler, ředitel vývoje obsahu TV Nova a Oneplay: "Předloni získala hlavní cenu Serial Killeru Metoda Markovič: Hojer. Šlo o první vítězný český projekt v historii festivalu. Začala tak jízda, která pokračovala neuvěřitelným diváckým úspěchem završeným třemi Českými lvy. O dva roky později vítězí Monyová. Mam obrovskou radost, že jsme opět dokázali nabídnout příběh, který dokáže uspět v mezinárodní konkurenci silných seriálových titulů, a že se nám dlouhodobě daří přinášet divácky silné projekty, které mají i uznání odborné veřejnosti. Gratulace všem tvůrcům!"
Tvůrčí proces a vztah výherního titulu k městu Brnu více přiblížila Klára Follová, kreativní producentka TV Nova a Oneplay: „Je to několikanásobná radost. Simona Monyová byla velká brněnská patriotka, náš seriál jsme tady točili a teď od brněnského festivalu získáváme tohle vzácné ocenění. Kromě poroty chci poděkovat celému týmu za celý ten čas strávený s příběhem, který – jak se ukazuje – má sílu oslovit i mezinárodní publikum. Nejvetší dík pak patří Simonině rodině. Bez jejich důvěry a otevřenosti bychom se do toho nikdy nepustili, hrozně si toho vážíme.“
Porota i letos udělila zvláštní uznání estonskému seriálu Drahá mami, který ji oslovil odvahou a konzistentností hereckých výkonů. Za odvážné považovali postavit do centra silného dramatu komplexní ženskou postavu. Seriál se zdárně vypořádává s předsudky ve společnosti spojenými s drogovou závislostí a prostitucí.
Cenu Quick Killer za nejlepší krátkometrážní seriál si letos od porotce a světového odborníka na tuto kategorii Joëla Bassageta odnesla druhá série estonsko-finského webseriálu Kalamaja Blues tvůrkyně Vivian Säde z vyhlášené tallinnské čtvrti, kde jsou vztahy hlavních hrdinek podrobeny zkoušce lásky, důvěry a nepředvídatelným turbulencím. Hravý skečový seriál o studentském životě připomíná širokou škálu krátkých seriálů v Evropě a to, že pro komedii o dnešních dívkách již nejsou nezbytně nutné romantické vztahy s chlapci.
„Opět skvělý výběr krátkých seriálů v soutěži! Výběr, který představuje rozmanité a inkluzivní vyprávění, o které se mladí tvůrci snaží, stejně jako jejich touhu po příbězích založených na postavách a kladoucích důraz na jejich charakter,“ ocenil soutěžní snímky Joël Bassaget. „Letošní cena za nejlepší krátký seriál je tak nějak dvojitá – ocenění jsem udělil velmi slibné tvůrkyni za vynikající scénáristické a režisérské schopnosti, a také za skvělou práci produkce, která se již mnoho let věnuje tomu, aby dala hlas a kameru mladé generaci,“ dodal porotce.
Cenu Progressive Killer 2025 pro výjimečnou osobnost televizní tvorby z regionu střední a východní Evropy si letos odnesl srbský scenárista a producent Ivan Knežević. Získal ji za svou mimořádnou odvahu vyprávět příběhy, na kterých skutečně záleží. V dnešní složité politické situaci v Srbsku jeho tvorba nejen posouvá hranice kreativity, ale také dokazuje, že televize může být silným hlasem pravdy a změny.
Festival Serial Killer letos uvedl 42 seriálů ze 24 zemí. Konference TV Days představila více než 70 přednášejících z Velké Británie, Finska, Švédska, Německa, Dánska, Španělska, Francie či Portugalska, ale i ze střední a východní Evropy – Estonska, Ukrajiny, Maďarska, Polska, Bulharska, Srbska, Lotyšska, Slovenska i České republiky. Jednodenní odborný program letos poprvé proběhl i v Bratislavě, kde návštěvníky kromě jiného svou masterclass pobavil tvůrce ikonického seriálu Simpsonovi Mike Reiss.
Devátý ročník mezinárodního festivalu Serial Killer se bude konat příští rok v Brně v termínu 23.-28. 9. 2026.
Foto: David Konečný
