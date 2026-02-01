V Žebětíně vzniká nový filmový klub, uvede se Tajemstvím hradu v Karpatech
Brno, 19. února 2026 – V městské části Brno-Žebětín vzniká nový kulturní projekt – Žebětínský filmový klub (ŽFK). Jeho cílem je oživit místní kulturní život a nabídnout obyvatelům pravidelné filmové projekce kvalitní kinematografie přímo v místě jejich bydliště. První projekce se uskuteční 26. března 2026 a zahájí ji legendární film Oldřicha Lipského Tajemství hradu v Karpatech.
Žebětínský filmový klub reaguje na omezenou nabídku brněnských biografů a chce přinést filmové zážitky „blíž domovu“. Za vznikem klubu stojí tým místních obyvatel, kteří se rozhodli využít své pořadatelské i umělecké zkušenosti v prostředí, ke kterému mají osobní vztah.
Program klubu bude členěn do tematických bloků. Každé pololetí nabídne divákům dramaturgicky ucelený výběr filmů, které spolu vzájemně komunikují a vytvářejí širší historický i společenský kontext.
První pololetí roku 2026 se zaměří na československou kinematografii 80. let. Období, které představuje přechod mezi pozdně normalizační estetikou a nastupujícím společenským uvolněním, nabízí filmy plné osobitého humoru, civilnosti i jemné kritiky tehdejší reality.
„Frekvence projekcí bude nastavena na jednu měsíčně. Tento rytmus nám umožní udržet kontinuitu programu, ale zároveň zachovat pocit výjimečnosti každé projekce,“ doplňuje za pořadatele Kateřina Pokorná.
Jarní program nabídne trojici divácky oblíbených, dnes už kultovních snímků. Zahajovacím titulem bude fantaskní komedie Tajemství hradu v Karpatech (1981) režiséra Oldřicha Lipského, která s nadhledem a vizuální hravostí spojuje literární předlohu Julese Verna s osobitým českým humorem.
Následovat bude snímek Kalamita (1980) Věry Chytilové – absurdní a zároveň hluboce lidská výpověď o střetu jedince se systémem. Jarní blok uzavře satirická komedie Kam, pánové, kam jdete? (1987), která s typickou lehkostí reflektuje absurditu každodenních situací a mužského světa na prahu společenských změn.
Projekce budou probíhat na pódiu Katolického domu v Žebětíně. Začátky promítání jsou vždy v 19:30. Vstupenky budou k dostání na místě za jednotnou cenu 120 Kč. Návštěvníci se mohou těšit také na drobné občerstvení – popcorn, pivo i „Zonku“. Aktuální informace najdete na sociálních sítích “Žebětínský filmový klub”.
Program jaro 2026
- 26. března 2026 – Tajemství hradu v Karpatech (1981)
- 30. dubna 2026 – Kalamita (1980)
- 28. května 2026 – Kam, pánové, kam jdete? (1987)
