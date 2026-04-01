Dny evropského filmu v Brně: Od Sorrentina po nové filmové objevy
V Brně, 9. dubna 2026 – Festival Dny evropského filmu (DEF) dorazí do Brna od 12. do 19. dubna, kde v kině Art nabídne atraktivní výběr současné evropské kinematografie. Program 33. ročníku propojuje oceňované novinky etablovaných režisérů, výrazné debuty i filmy, v nichž hraje důležitou roli hudba. Spojuje je důraz na silná společenská témata, intimní lidské příběhy i formálně odvážný přístup.
Většina festivalových titulů se do české distribuce nedostane, a DEF tak nabízí mimořádnou příležitost vidět je na velkém plátně. Diváci se mohou těšit například na nového Draculu experimentátora Radu Judeho, Cizince (The Stranger) od Françoise Ozona, v San Sebastiánu oceněný debut Bez tíže (Weightless) režisérky Emilie Thalund i Velkou nádheru (The Great Beauty) oscarového režiséra Paola Sorrentina, jehož tvorbu festival v letošním roce připomíná. Vybrané projekce budou doplněny debatami s hosty. Vedle Brna zamíří festival v Jihomoravském kraji také do Boskovic, Hodonína a Znojma.
Program v brněnském Artu zve na filmy oceňované kritikou i diváky. Vizuálně ohromující snímek maďarského excentrika Györgye Pálfiho Slepice (Hen) je akční dobrodružství černé slípky, která udělá vše, aby neskončila na talíři. Originální pohled na upírský mýtus nabídne rumunský snímek kultovního režiséra Radu Judeho Dracula. Dalším výrazným filmem je nová adaptace románu Alberta Camuse Cizinec (The Stranger) francouzského režiséra Françoise Ozona. Černobíle stylizovaný snímek odehrávající se v Alžírsku 30. let získal Césara pro nejlepšího herce ve vedlejší roli a tři ceny francouzské kritiky Lumière. Historické souvislosti a napjatou atmosféru konce roku 1981 v Polsku přibližuje Zima Vran (Winter of the Crow) režisérky Kasii Adamik. Anglická akademička v podání Lesley Manville přijíždí do socialistické Varšavy, kde je hmatatelné společenské pnutí: studenti revoltují a vláda vyhlašuje výjimečný stav.
Silné zastoupení mají v programu i výrazné autorské a herecké výpovědi. Francouzské intimní drama Love Me Tender režisérky Anny Cazenave Cambet sleduje odloučený pár, jehož vztah rozvrátí zásadní citové přiznání ke stejnému pohlaví, přičemž hlavní roli ztvárnila Vicky Krieps. Vizuálně působivé drama o křehkých poutech, sourozenecké loajalitě a schopnosti najít domov i tam, kde bychom ho nečekali, režiséra Brendana Cantyho Christy zachycuje bouřlivé dospívání na drsném předměstí irského Corku. Oba filmy jsou nominovány na Cenu diváků LUX, která je udělována Evropským parlamentem ve spolupráci s Evropskou filmovou akademií.
Z mladé generace filmařů se představí také snímek Vlci (Wolves) švýcarského režiséra Jonase Ulricha, milostný příběh zasazený do prostředí blackmetalové subkultury současného Švýcarska. Úspěšným debutem je i dánská křehká generační výpověď Bez tíže (Weightless) režisérky Emilie Thalund, která vyhrála soutěž debutů na festivalu v San Sebastiánu. Citlivě zachycuje hledání identity i nejistoty současné generace, ztížené kily navíc hlavní protagonistky. Po projekci filmu proběhne beseda s lékařkou a psychoterapeutkou MUDr. Kateřinou Cajthamlovou. Režijní debut herce Jamese McAvoye California Schemin’ je inspirovaný skutečnými událostmi. Sleduje skotské rapové duo snažící se zamaskovat svůj přízvuk a vydávat se za umělce z Kalifornie.
Významnou součást programu tvoří v letošním roce pocta jednomu z nejvýraznějších současných italských filmařů Paolu Sorrentinovi. Festival v Brně vrátí na jeden večer na filmové plátno jeho oscarový snímek Velká nádhera (The Great Beauty), který je kritikou společnosti žijící v povrchnosti, přetvářce a zaslepenosti.
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
