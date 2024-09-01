Festival Das Filmfest opět zamíří do Brna
Brno, 29. srpna 2025 – Na oceňované filmové novinky z Německa, Rakouska a Švýcarska pozve festival Das Filmfest v průběhu října a listopadu do kin v Praze, Brně, Olomouci a Ústí nad Labem. Jeho 19. ročník přinese přes tři desítky kritikou i diváky oceňovaných filmů předních režisérů i nastupujících filmařů.
Mezi prvními snímky letošního ročníku představuje novinku Fatiha Akina Ostrov Amrum, filmy nominované na Oscara – Páv a Pohled do slunce, dokudrama o životě Thomase Manna či dokumentární snímek o ikoně Leni Riefenstahl. V programu, kde se střetávají různé příběhy a perspektivy, nabídne historické filmy reflektující osudy poznamenané bouřlivým 20. stoletím, příběhy obyčejných lidí, témata identity, migrace a potřeby najít sám sebe, stejně jako biografie známých umělců. Řadu filmů osobně uvedou jejich tvůrci či představitelé hlavních rolí.
Das Filmfest se uskuteční od 15. do 19. října v pražských kinech Lucerna a Edison Filmhub, od 20. do 26. října v brněnském kině Art, od 1. do 5. listopadu v sále Central Muzea umění v Olomouci (MUO) a jeho závěrečnou zastávkou bude od 10. do 12. listopadu kino Hraničář v Ústí nad Labem. Kompletní program bude na webových stránkách zveřejněn v polovině září. Přehlídku spolupořádají Goethe-Institut Česká republika, Rakouské kulturní fórum v Praze a Švýcarské velvyslanectví v České republice. Všechny filmy budou uvedeny v původním znění s českými titulky.
V české předpremiéře bude uveden nejnovější film Fatiha Akina Ostrov Amrum (Amrum). Snímek, který měl premiéru na festivalu v Cannes, vypráví příběh dvanáctiletého chlapce, jenž na severoněmeckém ostrově během posledních dnů druhé světové války zažívá střet s hroutící se ideologií a neméně bolestivý konec dětství. Do bouřlivého období druhé světové války, tentokrát pohledem „neutrálních“ Švýcarů, se vrací i film Vlastizrádce (Landesverräter). Režisér Michael Krummenacher v dojemném dramatu o zradě a manipulaci nechal ožít skutečný příběh Ernsta Schrämliho, který podlehl příslibu lepšího života a vyzrazoval informace o švýcarské armádě německému špionovi.
Z kandidátů na Oscara 2026 nabídne festival německý film Pohled do slunce (In die Sonne schauen) režisérky Maschy Schilinski, který si z Cannes odnesl Cenu poroty. Čtyři dívky – Alma, Erika, Angelika a Lenka – vyrůstají na stejné farmě, ačkoliv jsou desítky let od sebe, jejich touhy a životní volby se znepokojivě podobají. Za Rakousko byl do boje o ikonickou sošku vyslán satirický debut kombinující suchý humor a situační komiku Páv (Der Pfau – Bin ich echt?) režiséra Bernharda Wengera. Snímek sleduje Matthiase, úspěšného „profesionálního společníka“, který dokáže být kýmkoliv, ale stojí před největší výzvou – být sám sebou.
Příznivce literatury jistě potěší dokudrama Zpověď hochštaplera Thomase Manna (Bekenntnisse des Hochstaplers Thomas Mann) režiséra André Schäfera, které odkrývá téměř padesátiletý tvůrčí proces a osobní dilemata slavného německého spisovatele při psaní románu Zpověď hochštaplera Felixe Krulla. Hledání sebe sama a pevné půdy pod nohama tematizuje komorní drama z prostředí švýcarského venkova Bagrdrama (Bagger Drama) v režii Pieta Baumgartnera. Sleduje rodinu, kterou po tragické nehodě nejmladší dcery drží pohromadě už jen starost o běh rodinné firmy. Film získal řadu ocenění, včetně New Directors Award v San Sebastianu. Dále festival uvede film Sestra (Schwesterherz) režisérky Sarah Miro Fischer. Rose musí svědčit proti svému bratrovi obviněnému ze znásilnění, což zkouší jejich vztah i její morální integritu. Festivalovou nabídku odlehčí i několik komedií. Svérázný recept, jak se vypořádat se stářím, ukáže film 80+ (80 Plus) v režii Sabine Hiebler a Gerharda Ertla. Film plný humoru i napětí sleduje Helene, bývalou divadelní hvězdu, a Toni, mladší penzistku, které se vydávají na cestu do Švýcarska, aby zde Helene podstoupila asistovanou sebevraždu. Jak se ale ukáže, nic nejde podle plánu.
Pevné místo v dramaturgii festivalu mají i letos dokumentární filmy. Do českých kin se díky Das Filmfestu dostane například snímek Riefenstahl režiséra Andrese Veiela a televizní novinářky Sandry Maischberger, který prostřednictvím bohatého archivu filmů, fotografií, dopisů i nahraných hovorů rekonstruuje život kontroverzní filmařky Leni Riefenstahl, jež se výrazně podílela na propagandě nacistického režimu. O postavení žen v politice a společnosti bývalého Západního i Východního Německa vyprávějí na sebe navazující dokumenty Nezlomné I a Nezlomné II – Dobré ráno, krásky! (Die Unbeugsamen, Die Unbeugsamen 2 – Guten Morgen, Ihr Schönen!) režiséra Torstena Körnera.
Na své si přijdou také nejmladší diváci. Ve festivalovém programu najdou filmy pro celou rodinu Srdečné pozdravy z Marsu (Grüße vom Mars) či Tajemství Grandhotelu Evropa (Das geheime Stockwerk) i dobrodružný film Checker Tobi a cesta k létajícím řekám (Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen) s jedním z nejpopulárnějších německých YouTuberů.
Letošní Das Filmfest opět připravil sérii projekcí pro základní a střední školy a také doprovodný industry program určený nejen filmovým profesionálům.
Foto: archiv pořadatelů
