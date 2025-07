DAS SOMMERKINO přináší výběr z německy mluvené kinematografie

Brno, 4. července 2025 – Pod hlavičkou DAS SOMMERKINO nabídnou letní kina v Praze, Brně a také v Ústí nad Labem od konce června do poloviny září výběr oceňovaných německy mluvených filmů. V pořadí jedenáctá letní edice zavedeného festivalu DAS FILMFEST zve nejen na úspěšné filmy z loňského ročníku, ale otevře i filmové archivy. Na programu je například Upír Nosferatu z roku 1921, ikonický film Lola běží o život nebo divácky úspěšná hořká komedie z loňského roku Kdy bude konečně zase všechno takové, jaké to nikdy nebylo.

V Praze uvede německy mluvené filmy Letní kino na Pragovce, Letní kino Kinská a Klubovna, v Brně jsou projekce opět realizovány ve spolupráci se spolkem Noční motýl v Letním kině Brno-střed. Poprvé se k přehlídce připojí i ústecký Hraničář.

DAS SOMMERKINO, stejně jako podzimní festival DAS FILMFEST, spolupořádají Goethe-Institut Česká republika, Rakouské kulturní fórum v Praze a Švýcarské velvyslanectví v České republice. Všechny filmy budou uvedeny v původním znění s českými titulky. Kompletní program je k dispozici na www.dassommerkino.cz.

Během letních týdnů přehlídka nabídne filmy uvedené v české premiéře na loňském ročníku DAS FILMFESTU. Diváci se mohou těšit na hořkou komedii Kdy bude konečně zase všechno takové, jaké to nikdy nebylo (Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war) Sonji Heiss, která nabízí nostalgický pohled na dospívání v prostředí psychiatrické léčebny v kulisách 70. a 80. let, inspirovaný autobiografií Joachima Meyerhoffa, nebo ostrou satiru Veni Vidi Vici režisérské dvojice Daniela Hoesla a Julie Niemann, která nabízí neotřelý pohled do světa moci, bohatství a zvrácených her elit.

Program festivalu DAS SOMMERKINO vrátí na plátna kin oscarový snímek a režijní debut Floriana Henckela von Donnersmarcka Životy těch druhých (Das Leben der Anderen), který popisuje činnost komunistické tajné policie Stasi a její podrobné sledování každodenního života východních Němců, nebo film Heleny Hufnagel Diagnóza: neschopni vztahu (Generation Beziehungsunfähig), který s humorem a nadhledem zachycuje generaci, jež se bojí závazků a raději dává přednost volným vztahům. Dále se mohou diváci těšit na evergreen Lola běží o život (Lola rennt) Toma Tykwera, inteligentní tragikomedii Arthur & Claire Miguela Alexandra v hlavní roli s Josefem Haderem nebo snímek s příchutí prázdnin nejen pro teenagery Léto v Kreuzbergu (Kokon) Leonie Krippendorff. Na programu se objeví i nový koprodukční výpravný historický film Vilém Tell (Wilhelm Tell) Nicka Hamma. Kolekci hraných filmů doplní dokumentární film Dancing Pina, oslavující umění choreografky Piny Bausch, k jejímuž odkazu se dodnes hlásí mladá generace tanečníků.

Z archivních titulů zaujme zejména nepřekonaná klasika německého filmového expresionismu Upír Nosferatu (Nosferatu) – němý film Friedricha Wilhelma Murnaua z roku 1921 uvedený s živým klavírním doprovodem v podání Víta Janečka. Dalším z archivních klenotů je tragický snímek Franka Beyera Jakub lhář (Jakob der Lügner). V tomto druhoválečném dramatu z roku 1974, situovaném do prostředí židovského ghetta, exceloval Vlastimil Brodský.

Program DAS SOMMERKINO 2025

Letní kino Brno-střed

9.7. | 21:30 Životy těch druhých | Das Leben der Anderen (Florian Henckel von Donnersmarck)

16.7. | 21:30 Nightlife: Na tahu | Nightlife (Simon Verhoeven)

23.7. | 21:30 Kdy bude konečně zase všechno takové, jaké to nikdy nebylo | Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war (Sonja Heiss)

30.7. | 21:30 Arthur & Claire (Miguel Alexandre)

