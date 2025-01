MUNI požádala magistrát o prověření možnosti rozfázování případné rekonstrukce Scaly

Brno, 11. prosince 2024 - Jednání o budoucnosti objektu, v němž se nacházelo Univerzitní kino Scala a Divadlo Bolka Polívky, budou pokračovat i v příštím kalendářním roce. Shodli se na tom zástupci Masarykovy univerzity a Magistrátu města Brna. Univerzitní představitelé nadále zvažují nabídku na odkup městského majetku, který je z důvodu narušených nosných konstrukcí střechy a sloupů v části divadla v havarijním stavu. Odrazuje je však cena předpokládané rekonstrukce.

Jen v případě provedení statického zajištění, nutných úprav prostor a technologií z provozního, bezpečnostního a požárního pohledu by se náklady na uvedení budovy do provozuschopného stavu vyšplhaly na částku přesahující 330 milionů korun. Kompletní rekonstrukce by pak byla ještě dražší. „Jde o velmi významnou částku, a proto jsme se zástupci města hovořili o tom, zda by bylo možné rozfázovat případnou rekonstrukci do několika etap. Takový postup by nám umožnil rozložit případné náklady v delším časovém úseku,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Na první pohled triviální otázka však nenabízí rychlou a jednoduchou odpověď. Tento postup vyžaduje další jednání v rámci požárně bezpečnostního řešení památkově chráněné budovy s vysokým požárním nebezpečím a vyjádřit se k němu budou muset také hasiči, kteří tak nemohou učinit bez příslušné projektové dokumentace. Na jejím vypracování se zástupci obou subjektů dohodli. „Požádali jsme město, zda by jako vlastník objektu vypracovalo projekt statického zajištění, jehož součástí bude i projekt požárního zabezpečení objektu s ohledem na platnou legislativu,“ doplnil kvestor Masarykovy univerzity David Póč.

Je jasné, že definitivní rozhodnutí o budoucnosti významné budovy, která má ve špatném stavu nejen nosnou část střechy divadla, ale také podlahu divadla a statickou konstrukci kina, se přesune až do příštího kalendářního roku. Stejně tak je stále více zřejmé, že až do doby případného provedení náročné rekonstrukce nebude možné prostory kina využívat.

Zdroj a foto: MUNI/Radim Sajbot