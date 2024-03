Kino Art bude hostit festival Dny evropského filmu

Brno, 27. března 2024 – Šmejdi, vykradači hrobů, rocker Pete Doherty, surrealista Salvador Dalí, divoký kapitalismus na Balkáně, udržitelná móda i mlsní medvědi - Dny evropského filmu (DEF) zvou od 4. dubna do brněnského kina Art na pestrý výběr nejaktuálnějších cenami ověnčených filmů věhlasných režisérů i svěží debuty. Diváci se mohou těšit na komedie, dramata, animované i dokumentární filmy i snímky, ve kterých prim hraje hudba.

Brněnská část festivalu nabídne například novinku režisérky Jessicy Hausner Club Zero, výstřední filmový portrét světoznámého malíře Salvadora Dalího Daaaaaalí!, otevřenou zpověď rock'n'rollového bouřliváka Petea Dohertyho, vítězný film loňského ročníku MFF Karlovy Vary Blažiny lekce, nový dokumentární film Wima Wenderse Anselm, historické drama Kos nebo dokument o udržitelné módě Fashion Reimagined. Pro nejmenší diváky je na programu animovaný film Mlsné medvědí příběhy: Na pól!.

Festival Dny evropského filmu bude v kině Art probíhat od 4. do 9. dubna.

Návštěvníci festivalu se mohou těšit na legendy filmového plátna. Program nabízí vítězný film loňského MFF Karlovy Vary Blažiny lekce (Blaga´s Lesson). Drama bulharského režiséra Stefana Komandareva vypráví o bývalé učitelce v důchodu, která naletí podvodníkům na telefonu a přijde o celoživotní úspory – a tak se rozhodne vzít spravedlnost do svých rukou. Autor jednoho z nejslavnějších filmů 80. let Nebe nad Berlínem, již 78letý Wim Wenders, portrétuje ve svém novém dokumentu Anselm neoexpresionistického malíře a sochaře Anselma Kiefera spíše formou vizuálně podmanivé eseje než klasického životopisu. Italská režisérka Alice Rohrwacher, známá i u nás magickým snímkem Šťastný Lazzaro oceněným v Cannes, líčí v dobrodružné komedii Chiméra (La Chimera) příběh dalšího ze svých bizarních hrdinů – Arthur je člen italské bandy vykradačů hrobů obdařený mimořádnou schopností rozpoznat místa, kde se ukrývají staré etruské poklady. Věříme ve 21. století v nadpřirozené schopnosti? O tom ví své teprve patnáctiletá dívka, po které chce její okolí po tragických událostech pomoc ve filmu Holly lucemburské režisérky Fien Troch. Tváří v tváří reálnému životu se musí popasovat začínající učitelka matematiky ve filmu německého režiséra Ilkera Çataka Sborovna (The Teacher’s Lounge). Na projekci naváže beseda věnovaná tématu vyhoření v zaměstnání s psychology Kateřinou Ingrovou a Peterem Zachem. Film soutěží o Cenu diváků LUX, který mohou diváci hodnotit 14. dubna a vyhrát účast na slavnostním vyhlášení v Bruselu.

Naopak groteskní výpověď o době, jíž vládne TikTok a divoký kapitalismus, nabídne snímek rumunského režiséra Radu Judeho Od konce světa nic dobrého nečekejte (Do Not Expect Too Much From The End of the World). Historické drama Kos režiséra Pawla Maslona zavede diváky do Polska roku 1794, kde je připravováno povstání proti Rusům. A na cukrovarnickou plantáž kdesi ve východní Indii na sklonku nizozemské koloniální nadvlády pozve film Sladké snění (Sweet Dreams) nizozemské režisérky Eny Sendijarević. Festival zve i na novinku přední rakouské režisérky Jessicy Hausner Club Zero s Miou Wasikowskou v hlavní roli. Film je syrovým a velmi aktuálním thrillerem o zničující síle autority a připomene i její starší film Lurdy s hvězdnými francouzskými herečkami Sylvií Testud a Léou Seydoux, který v roce 2009 zvítězil na festivalu v Benátkách.

DEF dává na plátnech kin prostor i debutovým snímkům mladých tvůrců. V Brně nabídne film debutující maďarské režisérky Kataliny Moldovai Bez dechu (Without Air), který sleduje příběh učitelky literatury, jež doporučí studentům příběh o vztahu básníků Arthura Rimbauda a Paula Verlaina a vzápětí je rodiči obviněna z homosexuální propagandy.

Dalším festivalovým tématem je hudba ve filmu. Na programu je očekávaný film režisérky Katii de Vidas Peter Doherty: Cizinec ve vlastní kůži (Peter Doherty: Stranger in My Own Skin). Anglický hudebník a básník, frontman jedné z nejúspěšnějších anglických kapel prvního desetiletí milénia The Libertines, se v dokumentu zpovídá ze svých démonů a vzpomíná na dlouhý boj, který svedl se závislostí na drogách. Další z filmů, kde prim hraje hudba je nevšední portrét světoznámého malíře Salvadora Dalího Quentina Dupieuxe Daaaaaalí!. Ve filmu se realita míchá s fantazií a režisér divákům servíruje příběh stejně originální, jako jsou obrazy surrealistického mistra. Divácký zážitek umocňuje hudba elektronického hudebníka Thomase Bangaltera (Daft Punk). Projekci filmu Daaaaaalí! v Artu doplní beseda s kurátorkou Galerie TIC a vysokoškolskou pedagožkou Marikou Kupkovou.

DEF má dlouhodobě v hledáčku ekologii a přírodu. V Brně nabídne britský dokument Fashion Reimagined, v němž režisérka Becky Hutner sleduje počínání módní návrhářky Amy Powney, která své kolekce navrhuje v souladu s principy udržitelné módy a s ohledem na životní prostředí. Nejmenší diváci jistě ocení animovaný film Kateřiny Karhánkové a Alexandry Májové Mlsné medvědí příběhy: Na pól!.