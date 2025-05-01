66. ročník festivalu BRNO16 startuje v Kině Art
Brno, 30. září 2025 – Brněnské Kino Art bude od 1. do 5. října hostit 66. ročník Mezinárodního filmového festivalu BRNO16, který se v Brně koná nepřetržitě od roku 1960. Jeden z nejstarších filmových festivalů na světě nabídne mezinárodní soutěž krátkých filmů, pop-up projekce i zajímavý doprovodný program.
„Festival BRNO16 je důkazem, že i krátký film má obrovskou sílu – dokáže diváky pobavit, překvapit i inspirovat. Jsem hrdá na to, že Brno už 66 let hostí tuto jedinečnou přehlídku, která propojuje generace tvůrců i publika a dává městu nezastupitelné místo na filmové mapě Evropy,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková, která nad festivalem převzala záštitu.
Mezinárodní soutěž a ceny
Do mezinárodní soutěže i Československé 16 jsou přijímány filmy natočené v posledních třech letech. Diváci se tedy mohou těšit na hodinové bloky s nejnovějšími filmy z celého světa, které posoudí mezinárodní i studentská porota. Samostatná porota bude hodnotit také sekci Československá 16 s 13 vybranými filmy. Ocenění s finanční odměnou budou předána při závěrečném slavnostním ceremoniálu v sobotu 4. října ve 20.00. Studentská porota udělí Cenu Učit Brno, vítěz Československé 16 získá Cenu MSI a své ocenění udělí i samotní diváci. Vítězné snímky budou promítány bezprostředně po ceremoniálu i v neděli 5. října.
Téma magického čísla 66(6)
„Pro 66. ročník festivalu BRNO16 jsme se rozhodli obrátit k magické symbolice těchto čísel. Nezůstali jsme ovšem jen u okultních témat či čarodějnictví, ale snažili jsme se prozkoumat tuto reprezentaci z různých hledisek,“ vysvětluje ředitel festivalu Milan Šimánek.
Doprovodný filmový program tak bude odkazovat na tuto koncepci a nabídne pásmo pěti asijských krátkých snímků Prokletý & půvabný, které spojují téma různých výkladů čísla 666 v jiných kulturách. Milovníky avantgardy potěší výběr z díla Kennetha Angera, režiséra pracujícího s magickými symboly, popovou ikonografií nebo hvězdnými kulty.
Speciální projekce
66. ročník bude oficiálně zahájen ve středu 1. října v 19.30 ve Velkém sále Kina Art, na festivalovou atmosféru se ale diváci mohou naladit už od začátku týdne. V pondělí 29. září promítne Kino Art kultovního Čarodějova učně Karla Zemana, po kterém bude následovat Velký herní kvíz, určený pro všechny videoherní nadšence. Úterý 30. září přinese projekci stylizované dokumentární detektivky Satan Kingdom Babylon. Ještě před středečním zahajovacím ceremoniálem proběhne v Černé díře performance Ferrilana Libuše Kopůncové, jedné z autorek aktuálně vystavujících v Galerii ART.
Mezi další lákadla patří archivní snímky „českého Eda Wooda“ Oldřicha Kmínka – ke zhlédnutí bude dvojice jeho pohádkových snímků z roku 1933, Perníková chaloupka a Sněhurka a sedm trpaslíků ve formě nočních projekcí.
BRNO16 navštíví i další brněnská místa. S pop-up projekcí kultovního díla Otakara Vávry, Kladivo na čarodějnici zavítá 2. října do Husova sboru na Botanické. S kinematografickou performance Martina Ježka, Satan mezi námi, promítanou ze dvou 16mm a jednoho 8mm filmu, vyrazí v pátek 3. října do brněnské Káznice.
V neděli 5. října odpoledne mohou rodiče s dětmi vyrazit na sérii večerníčků Malá čarodějnice, následovanou doprovodným workshopem. Poslední festivalovou projekcí bude pak pásmo němých filmů s živým hudebním doprovodem, který ve Velkém sále Artu doplní snímky Škeble a kněz a Ranní strašidlo.
Propojení filmového a herního světa
Zajímavou součástí doprovodného programu je sekce Filmohraní, zaměřená na videoherní program. Jak spolu souvisí krátký film a hry ukáže v pátek 3. října přednáška Absolutní kinečko: Cutscény v Kingdom Come: Deliverance II od Petra Pekaře, cinematic directora z Warhorse Studios, který představí spektakulární animované filmečky ze hry. Do české historie se podívá sobotní křest knihy o filmové výchově a živé hraní vzdělávací hry Playing Kafka od studia Charles Games v podání Jiřího Forejta a Lucie Formánkové. Černou díru pod Artem postupně ovládne čtvrteční přednáška Michala Vojkůvky Ztraceno v příběhu: Pilíře vyprávění v Elden Ring o budování příběhů ve videohrách nebo hraní gamebooku Volání Cthulhu s živým hudebním doprovodem. Hudba uzavře celou herní sekci sobotním hraním ikonické střílečky Heretic.
Industry program
Ani letos nebude chybět industry sekce, kterou BRNO16 opět pořádá s organizací MIDPOINT Institut v KUMSTu. Masterclass o krátkých filmech povede v sobotu 3. října Nebojša Slijepčević.
Foto: TIC BRNO/Oliver Staša
