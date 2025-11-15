Festival Otevřená módní studia nabídne bohatý program
Brno, 18. listopadu 2025 – Brno se opět chystá na čtyři dny, kdy se promění v živou módní laboratoř. Festival Otevřená módní studia / Open Fashion Studios letos proběhne od 27. do 30. listopadu 2025 a přinese jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí brněnské módní scény – od prvních návrhů až po hotové kolekce. Součástí budou také workshopy, přednášky, komentované prohlídky a speciální akce pro děti.
Festival začne ve čtvrtek 27. listopadu módní přehlídkou ve Vodojemech Žlutý kopec, jejímž tématem je „Světlo“ – symbol inspirace, objevování a odvahy tvořit. Brněnští designéři představí své autorské kolekce v prostoru, který propojí módu, světlo a architekturu díky scénografickému řešení od U1 space design. „Přehlídka je pro brněnské návrháře cestou, jak prezentovat svou tvorbu v prostředí, které podtrhne estetiku jednotlivých modelů,“ říká módní designér Aleš Šeliga ze studia alešbáry.
V pátek a sobotu se vždy mezi 13. a 19. hodinou otevřou ateliéry, butiky a pop-up prostory po celém městě. Návštěvníci tak mohou potkat samotné autory, nahlédnout do procesu tvorby a zažít atmosféru, kterou běžně skrývají dveře módních studií. „Festival představuje brněnskou módní scénu v celé její šíři – od zakázkové tvorby po autorské kolekce. Vybírá značky, které staví na udržitelnosti a poctivém řemesle,“ doplňuje Silvie Šeborová, kurátorka festivalu.
Novinkou letošního ročníku je rozšířený doprovodný program
Vedle otevřených ateliérů nabídne festival také tematický off-program. V pátek 28. listopadu vystoupí ředitelka Czech Fashion Council Olo Křížová s přednáškou „Móda a umění: dva světy, které se neustále přitahují i zpochybňují“ v Moravské galerii. Den doplní workshop pro děti a workshop výroby tašky s ENTL pro všechny, odpoledne se stylistkou Jarmilou Krahulcovou či návštěvy ateliérů Michaely Suré a SALONč4.
Sobotní program zve mimo jiné na workshop pro děti k výstavě Liběny Rochové „Doteky“, komentovanou procházku po vybraných studiích s kurátorkou Andreou Březinovou nebo na barevnou typologii se stylistkou Leisan. V neděli odpoledne se návštěvníci mohou těšit na závěrečnou komentovanou prohlídku výstavy Liběny Rochové v Moravské galerii.
Seznam zapojených studií: About Studio, alešbáry, Bamwoo, Entl, Glorious Threads, Pavel Jevula, Luděk Kellner, Hana Kubešová, LB touch textiles, Mela, Marie Mukařovská, Mura, O patro výš, Reparáda, Ateliér Ivety Řádkové, SALONč4, Theó, VASHINA, Michaela Surá, Wolfgang, Wooliere, Klára Židková.
Vstup do módních studií je zdarma, stejně jako většina doprovodných akcí – výjimkou jsou programy v Moravské galerii. Podrobný harmonogram a aktuální informace najdou návštěvníci na sociálních sítích festivalu.
Zdroj: TIC BRNO, foto: KIVA
