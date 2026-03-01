Flamenkový fenomén Jerónimo Maya poprvé v ČR, a rovnou v Brně
Brno, 10. března 2026 – Festival Ibérica uvede mimořádnou premiéru. V červnu 2026 se poprvé v České republice představí flamenkový kytarový virtuóz Jerónimo Maya, výrazná osobnost současného flamenca s hlubokými kořeny v tradiční hudbě španělských gitanos.
Jerónimo Maya, přímý potomek legendárního praotce flamenkové kytary Ramóna Montoyi, vystoupí s projektem Gitano Errante (Putující cikán). Název symbolicky odkazuje na jeho původ i celoživotní hudební cestu mezi tradicí a osobním hledáním. Už ve dvanácti letech sdílel pódium s Pacem de Lucíou v newyorské Carnegie Hall. Dnes patří mezi respektované kytaristy, kteří se nebojí experimentu, aniž by ztráceli autenticitu flamenca.
Brněnský koncert se uskuteční 20. června v tradičním festivalovém prostředí nádvoří hradu Špilberk, den předtím, 19. června, vystoupí Jerónimo Maya v Praze v Divadle Komedie.
„Jerónimo Maya je fenomén, který se vymyká běžným kategoriím. Je hluboce zakořeněný v tradici, ale zároveň má odvahu posouvat flamenco dál. Jeho česká premiéra bude bezesporu jedním z vrcholů nadcházejícího ročníku festivalu Ibérica,“ uvedl dramaturg festivalu Petr Vít.
Jerónima Mayu na pódiu doprovodí flamenkový tanečník Daniel Caballero a perkusista Antonio Losada.
Více informací a vstupenky jsou k dispozici na webu iberica.cz.
