66.Mezinárodní filmový festival BRNO16 opět v Artu!
Brno, 15. září 2025 – Ani letos nebude v Brně chybět výběr těch nejzajímavějších krátkometrážních snímků z celého světa. Mezinárodní filmový festival BRNO16 představí 1.–5. října v rámci dvou soutěží více než 40 aktuálních snímků, některé z nich dokonce jako českou nebo celosvětovou festivalovou premiéru. Kromě toho festival přinese tradiční filmový či herní doprovodný program nebo speciální uvedení Kladiva na čarodějnice v Husově sboru.
Do mezinárodní soutěže krátkých filmů, která je hlavní soutěžní kategorií, posílají svoji tvorbu autorské týmy z celého světa. Snímky byly zhlédnuty dramaturgy ve složení Jana Glocarová, Jakub Plášek, Ondřej Pavlík, Miloš Henkrich a Milan Šimánek. „Do mezinárodní soutěže se letos přihlásilo více než 1 500 filmů, ze kterých jsme vybrali 34 snímků. Ty reprezentují to nejzajímavější z aktuální tvorby – přihlášené filmy totiž nemohou být starší tří let, a tak je výsledný mix přehlídkou současných témat, kterým se autoři a autorky věnují,” doplnil Milan Šimánek, ředitel a dramaturg festivalu.
Na festivalu není zastoupena jen mezinárodní scéna, aktuální tvorbu z České republiky a Slovenska prezentuje divácky velmi oblíbená soutěž Československá 16. Ta nabídne 13 filmů.
Diváci se kromě návštěv projekcí mohou podílet i na rozhodování, který film získá Cenu diváků, a to prostřednictvím hlasování. O vítězích mezinárodní soutěže rozhoduje mezinárodní porota. Studentská porota složená ze studentů Ústavu filmu a audiovizuální kultury vybírá film, který získá Cenu Učit Brno. Své ocenění, Cenu MSI, dostane i vítězný film Československé 16. Všechny cenou jsou finančně honorovány.
Soutěže ale nejsou to jediné, co BRNO16 letos přinese. Diváci mohou navštívit speciální projekci Kladiva na čarodějnice v Husově sboru, výběr krátkých filmů Kennetha Angera, pásmo asijských krátkých filmů z kurátorského výběru Kristiny Aschenbrennerové, projekci snímku Petra Šprincla Satan Kingdom Babylon, nebo uvedení snímků Martina Ježka v brněnské Káznici.
Kromě filmového doprovodného programu připravil tým BRNO16 ve spolupráci s herním festivalem Gamer Pie přednášku Petra Pekaře z Warhorse Studios, který povypráví o natáčení cutscén pro letošní hit Kingdom Come: Deliverance II, živé hraní gamebooku Volání Cthulhu s atmosférickým živým zvukovým doprovodem či přednášku Michala Vojkůvky o technikách vyprávění v Elden Ringu. Chybět nebude hraní herní legendy Heretic na plátně s hudebním doprovodem, ani tradiční herní kvíz.
Zdroj a foto: TIC BRNO
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...