Burger Festival u Vaňkovky kromě jídla láká i na „žroutské“ soutěže
Brno, 24. září 2025 – Burger Street Festival míří zpět do Brna. Od pátku 27. do neděle 29. září rozvoní uličku mezi Galerií Vaňkovka a Fait Gallery burgery od desítky vybraných burgermakerů. Populární akce nabídne kromě špičkového jídla i kuchařské show, soutěže a další doprovodný program. Vstup je zdarma.
Přes dvacet prodejců, z toho desítka „burgermakerů“. Ale především atraktivní program na festivalové stage. To jsou dva hlavní taháky podzimního brněnského Burger Festivalu, který se uskuteční od pátku 27. do neděle 29. září. Jedna ze zastávek největšího českého street food festivalu se v podzimním termínu vrací na tradiční místo ke Galerii Vaňkovka.
„Brno je jedna z posledních opravdu velkých zastávek festivalu. A protože jsme doma, chceme návštěvníkům a milovníkům dobrého jídla dovézt opravdu výjimečnou sestavu,“ říká pořadatel Burger Festivalu Bedřich Snášel.
V uličce mezi obchodním centrem Galerie Vaňkovka a Fait Gallery najde místo deset burgermakerů, které pořadatelé vybrali jako ty nejlepší. „Základem bude tradičně brněnská street food scéna. Lidé ochutnají letošní novinky od Dřeváka, který i letos míří k titulu nejoblíbenějšího burgermakera našich festivalů,“ zve Bedřich Snášel. Stálici v line-upu třicítky festivalů doplní i další brněnské legendy Patyzón a The Immigrant. A brněnskou „reprezentaci“ posílí i Bombastica Burger by Pizza Bombastica. Nejpopulárnější brněnská síť pizzerií – jak už napovídá název – nabídne kromě svých burgerů i novinku – tradiční neapolskou pizzu, která se peče při velmi vysoké teplotě jen minutu.
O přízeň brněnských fanoušků zabojují i další oblíbené burgrárny. Další stálice – DyckyBurger, Choosy Catering a Mk´s BBQ truck doplní „exotičtější“ podniky, které lákají právě na to, že jsou v nabídce Burger Festivalu nováčky – ať už je to Goodies from the Brothers, nebo stále oblíbenější Punková kuchyňa.
Jeden z prodejců pak pro Brno připraví opět speciál – burger inspirovaný městem. „Který z prodejců se tohoto prestižního úkolu ujme, si zatím necháme jako překvapení. Už v pátek se to ale lidé na festivalu dozví,“ říká obchodní manažer festivalu Radim Vládek.
Milovníci „neburgerového“ street food pak mohou kromě neapolské pizzy od značky Bombastica ochutnat i oblíbené corn dogy nebo domácí hranolky. Domů si pak lidé mohou odnést třeba další novinku – oříškové krémy LifeLike, makronky, nebo omáčky od značky Palíto.
Ta pro Burger Festival vyrobila i limitovanou edici vlastní omáčky vhodné k burgerům. Především se ale Palíto postará o část atraktivního doprovodného programu. Právě v režii těchto milovníků chilli se odehraje jedna ze žroutských soutěží – v pojídání pálivého. Stejně tak budou moci návštěvníci zabojovat s porcí megaburgeru od U Dřeváka. A bavit i inspirovat bude návštěvníky svojí kuchyňskou show youtuber Borek, který představí svůj vyhlášený hot dog Borkobidlo.
Lokální značky pak lidé ochutnají i v tekuté formě. Svůj sortiment přiveze na festival třeba Líšeňský pivovar.
Vstup na festival je tradičně zdarma, každý návštěvník, který si koupí burger, se navíc může zapojit do soutěže o voucher na burgery v celkové hodnotě 3500 korun. „Návštěvníky musíme upozornit na jednu drobnou organizační věc – kvůli státnímu svátku je v neděli 28. září zavřené parkoviště v obchodním centru. Lidé mohou využít městské parkovací plochy v přilehlých ulicích, kde je v neděli parkování zdarma,“ dodává Bedřich Snášel.
Burgermakeři budou mít grily rozpálené od pátečních deseti hodin až do nedělního podvečera. V pátek a sobotu končí program až v devět hodin večer. Festival v letošním roce opět podpořila svojí záštitou primátorka Statutárního města Brna Markéta Vaňková. A nově je partnerem festivalu společnost Teplárny Brno.
Foto: archiv organizátorů
