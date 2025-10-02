Ve Vaňkovce vám zdarma zkontrolují znaménka, prostatu, zrak nebo cévní věk
Brno, 23. října 2025 - Lidé, kteří letos navštívili obchodní centra v Ostravě, Opavě, Olomouci a Zlíně, mohli během nákupů zcela zdarma podstoupit i řadu preventivních měření. Stejnou možnost nyní budou mít i návštěvníci OC Galerie Vaňkovka v Brně, kam 25. 10. zamíří zdravotní pojišťovna RBP se svou roadshow Zdravíme vás. Cílem je přivézt prevenci včetně té onkologické co nejblíže lidem.
Každý návštěvník si ve Vaňkovce může nechat zkontrolovat znaménka zkušenou dermatoložkou a muži mohou navíc podstoupit i testování PSA. „Zvýšené hodnoty tohoto prostatického specifického antigenu dokážou včas odhalit rakovinu prostaty. Vyšetření probíhá ze vzorku krve a výsledek se zájemce dozví emailem do dvou dnů. V případě zvýšených hodnot tak může rychle kontaktovat svého praktického lékaře a zahájit následnou léčbu,“ popisuje Lucie Ševčíková ze zdravotní pojišťovny RBP a dodává, že se během roadshow muži zároveň dozvědí, proč a jak by si měli samovyšetřovat varlata. Ženy se tu zase naučí správně samovyšetřovat prsa. Rakovina prostaty, prsou a pokožky totiž patří k nejčastějším typům nádorů v Česku, které lze odhalit včas. Právě proto se na ně RBP během svých roadshow zaměřila.
Kromě onkologických rizik návštěvníky zajímají i rizika kardiovaskulární. „Každé páté měření, testování nebo poradenství se během jarních roadshow týkalo právě této oblasti. Návštěvníci si nechávali zjistit svůj cévní věk či krevní tlak nebo podstoupili oxymetrii,“ dodává Lucie Ševčíková. Druhé nejčastější měření byla kontrola zraku a velký zájem byl i o analýzu tělesného složení – tedy o informaci, jaký mají lidé poměr tělesného, viscerálního tuku, svalové hmoty i hydratace. Nutriční specialista zájemcům následně poradí, jak sestavit jídelníček a pitný režim.
„Cílem roadshow a RBP je co nejvíce zpřístupnit prevenci, tedy odstranit bariéry, které lidem často brání zajít k lékaři – například nutnost se objednávat, uvolňovat se z práce nebo složitě cestovat do ordinace. V obchodních centrech lidé tráví hodně času, a právě proto jim nabízíme možnost snadno zjistit, zda mají v pořádku znaménka, v jaké jsou tělesné kondici nebo jakou mají krevní skupinu. Není potřeba se předem objednávat a vyšetřit se může nechat zdarma každý, bez ohledu na to, jakou má zdravotní pojišťovnu. Budeme na místě od 10 do 17 hodin, dodává Lucie Ševčíková.
Akce láká i řadu rodin s dětmi. U rodičů jsou oblíbené workshopy s nácvikem první pomoci pro děti ve spolupráci s Českým červeným křížem, diagnostika chodidel dětí a také nutriční poradenství.
Foto: archiv organizátorů
