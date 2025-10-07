V Bystrci nejpozději do 10 let vznikne nová základna záchranky
Brno, 15. září 2025 - Za zhruba 35 tisíci lidmi žijícími v Bystrci, Žebětíně a Komíně bude záchranka vyjíždět z nové základny, kterou kraj plánuje vybudovat v Bystrci. Brněnští zastupitelé a zastupitelky souhlasili, že potřebné pozemky město kraji daruje.
Potřebu nové výjezdní základny projevila přímo krajská příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje (ZZS). „Tuto iniciativu vítáme, protože se tím pro občany sníží dojezdová doba o několik minut. Výjezdů ZZS přitom stále přibývá, k čemuž přispívá i demografický vývoj a stárnutí populace. Právě tato lokalita se v posledních letech rozvíjí, vzniká tu nová výstavba, praktické je také napojení na D1 i rychlý dojezd k přehradě,“ uvedl radní pro oblast majetku Jiří Oliva s tím, že pokud by na ZZS město Brno vhodné pozemky nepřevedlo bezúplatně, vznikla by nová základna patrně v Kuřimi.
Podle darovací smlouvy je kraj zavázán novou výjezdní základnu na daných pozemcích vybudovat do deseti let. Pokud tak neučiní, město je oprávněno po něm požadovat vrácení pozemků a v případě, že k němu nedojde, i pokutu ve výši ceny pozemků, tj. více než 30 milionů korun.
