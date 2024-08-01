Než budeme přebalovat je první český film nominovaný na IMFA
Brno, 29. září 2025 – Snímek Než budeme přebalovat režiséra Alexandra Sedláčka a jeho Svazu naivního trampingu je jako první z českých filmů nominovaný na ceny International Motor Film Awards v jedné z hlavních kategorií celovečerní dokumentární film. Ve filmu vystupuje kromě party mladých hrdinů a dvou značně ojetých felicií například Petr Čtvrtníček.
Slavnostní vyhlášení proběhne 2. října v Alexandra Palace v Londýně. Tvůrci dávají při této příležitosti film zdarma ke zhlédnutí od 25. září do 5. října na svůj YouTube kanál: https://www.youtube.com/watch?v=FJqBInXf74w.
Ceny International Motor Film Awards (IMFA) přezdívané jako „Oscary pro motoristický svět“ jsou jednou z nejprestižnějších světových akcí svého druhu, která oceňuje to nejlepší z automobilové filmové a televizní tvorby a objevuje, inspiruje a oslavuje filmy i filmaře z tohoto odvětví.
Mezi ostatními osmnácti nominovanými filmy v této kategorii jsou například snímky z USA, Švédska, Velké Británie a dalších zemí. Soutěžní kategorie zahrnují nejlepší celovečerní i krátké filmy a dokumenty, ale i dokumentární epizodu, žurnalistický, eventový, reklamní či promo film, nezávislý studentský a kreativní film, ale také cenu za nejlepší fotografii, kameru, zvuk, střih či kaskadérské scény. Mezi významné oceněné filmy z minulých let patří například Ferrari, Gran Turismo či Ztracená kulka 2, nominované byly snímky F1, John Wick: Kapitola 4 či díla z produkce Red Bull Racing.
Film Než budeme přebalovat pochází z dílny Svazu naivního trampingu, v němž se hlavní hrdinové filmu už roky sdružují jako „pánská smečka“, která věří, že svět je nejhezčí z pohledu přes špinavé přední sklo starých vraků a že na velkou výpravu není třeba hromada peněz, ani dalekosáhlé znalosti spalovacích motorů. Filmy těchto tvůrců nepatří k turistickým brožurkám, ale ukazují, že cestování nemusí být o dalekých cílech, ale o příbězích, které si protagonisté odvezou, včetně bláznivých nápadů a trapasů. „Nejsme Trabanti. Většinou nedojedeme, kam chceme, o anatomii spalovacích motorů víme pramálo, a hlavně nemáme trabanta... Jsme Svaz naivního trampingu – parta přátel, kterým manželství, rodičovství a hypotéky dýchají na záda. Tak čas od času upustíme páru výletem,“ vysvětluje princip fungování party Svazu naivního trampingu jeho vedoucí člen a režisér filmu Alexandr Sedláček.
Na začátku dobrodružného filmového výletu čítal budget 55 000 korun a měl stačit na osmnáctidenní cestu dlouhou 3 500 kilometrů, „8 plat piv“ jako honorář pro Petra Čtvrtníčka, a hlavně na nákup dvou ojetých felicií jako dopravních prostředků. To vše včetně jídla a výbavy na cestu pro šestičlenný tým. Ten se vydal z Čech přes Německo, Lichtenštejnsko a Švýcarsko na francouzskou riviéru do Saint-Tropez k četnické stanici známé z filmů s Louis de Funèsem. Zde partě kamarádů budget klesnul natolik, že byli nuceni zkusit štěstí v monackém casinu, aby postupně dojeli ke svému cíli, španělskému hradu Castell de Timor v Katalánsku. Tam byl totiž členy posádky v roce 2016 Svaz naivního trampingu založen. Ve filmu nechybí záběry z dronů ani kuchař Jiří Babica, vždyť si kluci museli celou dobu vařit sami.
„Film jsme poslali do pár soutěží, protože nás hecovali kamarádi. Nominace na International Motor Film Awards byla opravdu velkým překvapením. Znamená to pro nás, že naše tvorba lidi určitým způsobem baví či pobaví, a to je pro nás velmi důležité. Moc si vážíme toho, že náš film zhlédly velké osobnosti zahraničního filmu a daly nám tak příležitost podívat se na červený koberec v Londýně,“ říká Sedláček, původně absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze nyní působící jako výkonný producent v audiovizi. Koproducentem filmu je studio Silencio FX, partnery jsou Targa Florio a Indiana Jerky.
Tvůrci:
- Režie: Alexandr Sedláček
- Producenti: Alexandr Sedláček, Tereza Bajerová
- Kamera: Jonáš Hrdý
- Střih: Alexandr Sedláček
- Mix a master: Jan Licek
- Plakát: Vojtěch Havlíček
- Color grading: Filip Mašek, Juraj Tuček
- Koproducent: Silencio FX s.r.o.
- Partneři: Targa Florio, Indiana Jerky
- Hrají: Adam Křeček, Andrea Křečková, Petr Kašík, Filip Mašek, Jan Bělohradský, Alexandr Sedláček, Jonáš Hrdý
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...