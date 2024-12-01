Velký sál Kina Art čeká modernizace, řinese špičkový zvuk i klimatizaci
Brno, 21. dubna 2026 - Brněnské Kino Art připravuje technologickou modernizaci svého velkého kinosálu. Od 24. dubna do přibližně poloviny července bude proto velký sál v budově na Cihlářské 19 dočasně uzavřen. Hlavním cílem rekonstrukce je instalace nového zvukového systému. Součástí modernizace bude také montáž nové klimatizace, která divákům přinese výrazně komfortnější prostředí zejména během letních měsíců.
Současný zvukový systém 7.1 bude nahrazen technologií Dolby Atmos, která patří mezi nejpokročilejší standardy pro filmovou zvukovou reprodukci. Divákům nabídne výrazně realističtější a prostorový zvukový zážitek, který pomáhá vytvářet mnohem intenzivnější atmosféru filmu. Součástí modernizace je také instalace nové rekuperační jednotky do velkého sálu, která výrazně zlepší komfort zvláště během delších letních blockbusterů.
„V kině víme, že ke kvalitnímu diváckému zážitku patří i příjemné prostředí v sále a k tomu nová rekuperační jednotka určitě pomůže. Zejména když venku panují vysoké teploty a sál je plný diváků. Kinosál je už v současné době vybaven moderním zvukem a obrazem, ten se teď však ještě vylepší zvukem ve formátu Dolby Atmos. To diváci ocení hlavně u velkorozpočtových filmů, například hned v létě u nového filmu Christophera Nolana Odyssea,” říká o modernizaci vedoucí a dramaturg kina Milan Šimánek.
Ačkoliv bude velký sál po dobu přibližně tří měsíců v rekonstrukci, provoz Kina Art nebude zcela přerušen. Malý sál na Cihlářské 19, který disponuje 32 místy a nabízí převážně artové novinky, bude fungovat bez omezení v běžném režimu. Do konce května navíc zůstane v provozu také třetí kinosál Kina Art – Kino CIT, který se nachází na adrese Radnická 4 a pojme 38 diváků. Beze změn zůstane i provoz kavárny Café Art, která bude divákům i ostatním zákazníkům otevřená po celou dobu rekonstrukce.
Od července pak Kino Art rozšíří svůj program o již tradiční projekce pod širým nebem v Letním kině ve Vile Löw-Beer. Letní kino promítá během července každý pátek od 21:30, v srpnu už od 21:00. Jako každý rok se diváci mohou těšit na ty nejlepší artové novinky a oblíbené filmové klasiky v kouzelném prostředí zahrady této secesní vily.
Díky modernizaci se mohou návštěvníci už v druhé polovině léta těšit na výrazně kvalitnější zvukový zážitek i příjemnější prostředí velkého sálu a vychutnat si Dolby Atmos u očekávaných blockbusterů, jako je Odyssea (16. 7. 2026) nebo třetí Duna (17. 12. 2026).
Zdroj a foto: TIC BRNO
|
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...