V Masarykově onkologickém ústavu zůstane murál Tisíc jeřábů
Brno, 3. září 2025 – Příběh díla s názvem Tisíc jeřábů na stěně jednoho z pavilonů Masarykova onkologického ústavu v Brně má pozitivní konec. V rámci festivalu Brno Art Open zde byl v červnu instalován dočasně, kvůli nepředvídatelným technickým komplikacím musel být odstraněn. Nyní jej autorka, umělkyně Toy Box, na zeď znovu maluje – tentokrát už jako trvalý murál, který bude zdobit budovu dlouhodobě.
„Je pro mě velkou ctí, že mi Masarykův onkologický ústav dal příležitost nástěnnou kresbu, která na fasádě nevydržela, opravit a souhlasil s trvalou malbou. Vnímám to jako naprosto unikátní příležitost vytvořit něco, co bude přinášet radost nejen pacientům místní nemocnice, ale i kolemjdoucím,” otevřela téma Toy Box a dodala: „Malba je velkoplošným portrétem mojí devítileté dcery, která drží v prstech křehkou papírovou skládačku – origami jeřábů. Kromě legendy o uzdravení má pro mě tento motiv hluboce osobní význam, portréty dětí nejen zachycuji a portrétuji prchavý čas dětství, ale jsou také mým vlastním origami: ornamentálním přáním a modlitbou za jejich zdraví a štěstí, kterou vysílám do světa." Murál ztvárňuje japonskou legendu, která praví, že pokud někdo poskládá tisíc origami jeřábů, splní se mu přání.
Vedení Masarykova onkologického ústavu reagovalo na celou situaci velkoryse. „Právě díky první dočasné kresbě jsme si mohli otestovat reakce zaměstnanců a pacientů na toto umělecké dílo. Ty byly velmi pozitivní a souhlasili jsme s trvalou instalací. Obecně věnujeme velkou pozornost prostředí pro pacienty u nás v nemocnici, aby se cítili lépe. V interiérech máme i další umělecká díla, ve dvou pavilonech si mohou v galeriích pacienti prohlédnout různé měnící se výstavy. V kontextu díla od Toy Box jsme nyní pořídili do naší Výtvarné dílny speciální origami papíry a pacienti si mohou pro rozptýlení jeřáby poskládat. Ty budou následně zdobit zdejší schodišťový prostor,” uvedla tisková mluvčí Masarykova onkologického ústavu Klára Jirkovská.
Murál je součástí festivalu Brno Art Open, který se letos odehrává v prostoru mezi Mendlovým náměstím a Žlutým kopcem a trvá až do 12. října 2025. Festival přináší do veřejného prostoru 16 uměleckých instalací, které proměňují vybraná místa, oživují zapomenutá zákoutí nebo upozorňují na brněnské příběhy.
Organizátoři festivalu z TIC BRNO zvou také na řadu doprovodných akcí, které reagují na specifika této lokality. V Masarykově onkologickém ústavu se například bude 11. září odehrávat komentovaná procházka s místním zahradníkem, nebo workshopy pro pacienty se zapojenými umělci.
Zdroj a foto: TIC BRNO
