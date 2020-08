Veřejný prostor oživují originální malby, plánují se i s nanonátěrem

Brno, 26. srpna 2020 – Nápad pomalovat zařízení na distribuci elektrické energie vznikl v rámci projektu E.ON Smart City před pěti lety. Dnes zdobí originální malby osmdesát trafostanic a zpříjemňují veřejné prostranství měst a obcí, a to od Českých Budějovic až po Uherský Brod. Jenom v Brně jich najdeme na dvě desítky. A v plánu jsou další, třeba s použitím speciálního nano nátěru, který umí zbavit vzduch škodlivých látek jako jsou NOX, benzo(a)pyren a skleníkových plynů.

„Do malování se zapojují nejen výtvarníci, ale také široká veřejnost. Oslovujeme seniory, tělesně postižené občany a děti. Tak tomu bude i ve Střelicích a v Blansku, kde společně s žáky základní školy vznikne během září a října mural art pod vedením Honzy Pražana,“ říká Zuzana Oujezdská ze společnosti E.ON.

V době „covidové“ byla dokončena originální malba na trafostanici v brněnské části Vinohrady (Pálavské náměstí). Ta nám ukazuje, že se svět asi skutečně zbláznil a je vzhůru nohama. Umělci Lukáš Veselý a Aleš Veselý z výtvarné skupiny Malujemejinak se rozhodli ztvárnit na zdech trafostanice po svém to, co aktuálně trápí celý svět, a to boj s koronavirem.

„Jako předlohu jsme si vybrali muže a ženu v rouškách a gumových rukavicích, jak si podávají květinu ve tvaru covidu a oba jsou namalováni vzhůru nohama. Druhý motiv je žena s rouškou za šicím strojem, kterou doplňuje text Češijí,“ vysvětluje výtvarník Lukáš Veselý.

S tvorbou umělců z ateliéru Malujemejinak se Brňané mohou setkat i na dalších místech. Například zeď u zastávky MHD Ondrouškova v brněnské Bystrci oživila malba na téma 150 let městské hromadné dopravy, graffiti zdobí garážový dům v Brně-Líšni a velkoplošná malba na trafostanici v ulici Koliště či vstupní rozvodna ve Slatině.

V Brně-Černých Polích na trafostanici v ulici Volejníkova můžeme opět obdivovat malbu Jana Pražana a Iva Fedaska. Oba umělci se skvěle doplňují a mají za sebou již několik projektů.

„K malbě v Černých Polích se dá asi říct, že vychází ze dvou obrazů vytvořených v loňském roce. Ten čelní pohled z obrazu se jmenuje Sen antického boha. Téma snu a nevědomých příběhů mne baví, neboť si uvědomuji, že sny ovlivňují náš život velmi významně, ač tak nějak bez našeho vědomí. Malba je pro mne takovým vstupem do těchto vod a obsahů. Na trafačce jsem spolupracoval s Ivem Fedaskem, který reagoval proti mně trochu kontrastně jak barevně, tak stylem, a myslím, že se naše přístupy doplňují. On je více barevný s dětským rukopisem a stejně jako moje malba je velmi svobodný ve své práci. To nám umožnilo na sebe reagovat a prolínat se navzájem,“ říká Jan Pražan.

Společný mural art těchto umělců zdobí zdi trafostanic v Brně – Komárově nebo ve Žďáru nad Sázavou. „Nano nátěry, které plánujeme použít na dalších trafostanicích, vykazují mimořádně silný efekt při čištění vzduchu, jsou ekologické a nezatěžují životní prostředí,“ dodává Božena Herodesová ze společnosti E.ON.

Foto: archív E.ON