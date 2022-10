Brněnský hackathon přinesl prototyp aplikace pro energetické komunity

Brno, 27. dubna 2022 - Aktuální výzvy i nové výsledky kyberbezpečnostního výzkumu budou programem vědecké konference European Conference on Security Research in...

Brno, 7. října 2021 – Společnost Atos IT Solutions and Services pořádá první ročník Atos Hackathonu zaměřeného na využití nových technologií v praxi. Zkušení IT...