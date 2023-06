Děti ze ZŠ Gajdošova zkrášlily podchod na Staré osadě

Brno, 20. června 2023 - Žákovský parlament ZŠ Gajdošova se už několik let snažil zkrášlit podchod na Staré Osadě v Židenicích. Před sedmi lety začaly první myšlenky, pokračovaly sbíráním návrhů na realizaci, komunikací s radnicí Židenic. Po dvou letech usilovné práce byl projekt připraven, k realizaci ale nedošlo. Letos v lednu žákovský parlament začal jednat se zdejší radnicí znovu. Iniciativy se chopila místostarostka Lucie Grůzová (KDU-ČSL) a dokonce minulý pátek došlo ke slavnostnímu otevření.

Potřebné financování pomohla žákům získat právě místostarostka Grůzová. Ta studenty vyslechla a dopomohla jim k sehnání dotace.

“Vlastnictví stěn, podlahy, stropů podchodu je různých institucí. Bylo složité se ve všem vyznat a získat povolení, ale když je vůle, pak je cesta. Paní učitelky ZŠ Gajdošova získaly dotaci z programu Podnikavá mysl, který se zaměřuje na Výchovu k podnikavosti a pro udržitelný rozvoj, připravuje na zvládání rychlých a častých změn, které 21. století přináší do všech oblastí života. Bylo důležité definovat, co potřebují, kolik financí a pak už jen malovat. Jsem ráda, že se to povedlo, ve veřejném prostoru bych uvítala více podobných projektů,“ řekla Grůzová.

Žáci se pustili do 4 velkých ploch a v pátek 16. červnaproběhlo slavnostní odhalení s doprovodným programem žáků, někteří hráli na nástroje, jiní zpívali a další tancovali.

Foto: archív MČ Brno-Židenice