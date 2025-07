V Brně vznikl pod taktovkou E.ONu největší mural

Brno, 24. července 2025 – V samém centru Brna proběhla malba největšího muralu v historii města. Za hotelem Grand, nadohled vlakového nádraží, na dvou navazujících plochách o celkové rozloze přes 200 m², vzniklo výtvarné dílo, které propojí dynamiku, zkušenosti a kariérní růst. Realizaci zajišťuje společnost E.ON dohromady se svojí distribuční společností EG.D a uměleckým ateliérem Malujeme jinak. Mural byl dokončen 18. července.

„Spojení umění, městského prostoru a témat, která rezonují s dnešní generací, je jádrem celého našeho projektu Street Art. Každá malba má své poselství, ale tahle brněnská bude výjimečná nejen rozměry, ale i významem,“ uvedla Zuzana Oujezdská z EG.D, která má projekt na starosti.

Nový mural je společným projektem distribuční společnosti EG.D a značky E.ON Kariéra. Vizuálně ztělesňuje strategii skupiny E.ON postavenou na roli tzv. „Playmakera“, tedy iniciátora, který hýbe věcmi kupředu. Motivy zajíce a vlka představují symbolické vyjádření dvou klíčových skupin zaměstnanců, a to nováčků a zkušených profesionálů.

Zajíc, jako hlavní postava návrhu s názvem „THE HARE“, reprezentuje energii, pohotovost a chuť vykročit. V kontextu E.ON Kariéry tak odkazuje na studenty a čerstvé absolventy, kteří přicházejí do firemních programů jako je EG.D třída, stipendia či akademie. Vlk na sousední ploše doplní symboliku zkušenosti, dravosti a schopnosti čelit složitým výzvám, tedy hodnot, které reprezentují ti, kdo v E.ONu působí dlouhodobě.

Celý výjev zasazený do technologicky laděného pozadí doplňuje motiv vlčích máků, které představují sílu a růst navzdory náročným podmínkám. Použití hravých a energických tónů vizuálně zdůrazňuje rozdíl mezi rychlostí mládí a pevností zkušenosti.

„Naší vizí je ukázat, že každý krok v kariéře má své místo. A že začátek je stejně důležitý jako stabilita a zkušenost, která přichází s lety. Proto jsme zvolili motiv, který může oslovit mladé lidi i etablované profesionály, a zároveň obohatit veřejný prostor města,“ dodává Vlasta Sloupová, vedoucí HR E.ON.

Mural vzniká jako součást dlouhodobého projektu Street Art, kterým EG.D už od roku 2015 přetváří své technické objekty na umělecká díla. Doposud jich v České republice vzniklo přes 350, a to ve spolupráci s profesionálními výtvarníky, komunitami i dětmi.

Průběh aktuální malby mohou lidé sledovat i na Instagramu projektu @galerie_v_ulicich, kde pravidelně přibývají nové příspěvky z míst celé České republiky.

„Děláme to, co nás baví, co má přesah a co zanechává stopu. Tentokrát doslova. Brno dostane mural, který bude vidět, a který snad přiměje k zamyšlení, inspiraci nebo úsměvu. A to je přesně to, proč tenhle projekt děláme,“ uzavírá Zuzana Oujezdská.

Foto: E.ON