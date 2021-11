Nové poradenské centrum E.ON v Brně pomůže lidem v režimu DPI

Brno, 4. listopadu 2021 - V Brně bylo otevřeno druhé poradenské centrum společnosti E.ON. Zákazníci ho najdou v přízemí obchodního centra Rozkvět na Náměstí Svobody a je výhradně určeno pro vyřizování požadavků zákazníků v režimu dodavatele poslední instance (DPI).

Společnost E.ON otevřením druhé pobočky v centru Brna reaguje na aktuální situaci, zvýšenou návštěvnost a delší čekací fronty u poradenského centra na Jakubském náměstí v Brně. Denně přechází ke společnosti E.ON z režimu dodavatele poslední instance tisíce zákazníků a i díky tomu jsou zákaznické linky a poradenská centra výrazně přetížená. Jen za čtyři pracovní dny minulého týdne evidovala zákaznická obsluha takový počet požadavků, který v běžném provozu chodí za dva měsíce. V zákaznických centrech pak vyřizují dvojnásobné množství zákazníků, než v uplynulých týdnech. Jen za minulý týden to bylo více než 1 000 návštěvníků.

„Naše centra v Českých Budějovicích a v Brně jsme už v minulých týdnech posílili personálně a prodloužili jsme i jejich pracovní dobu a teď otevíráme v Brně i druhé poradenské centrum. Děláme všechno pro to, abychom zvládli obsloužit co nejvíce zákazníků. Tato druhá pobočka je otevřená výhradně pro zákazníky v režimu DPI a vyřizování jejich požadavků. Její provoz zachováme tak dlouho, jak to bude nutné,“ vysvětluje Lucie Nejezchlebová, vedoucí poradenských center společnosti E.ON.

Poradenské centrum v OC Rozkvět na Náměstí Svobody má stejné otevírací hodiny jako běžné poradenském centrum na Jakubském náměstí a každý den bude otevřeno od 7 hodin. V pondělí a ve středu bude zavírat v 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek v 16 hodin a v pátek ve 14 hodin. Vzhledem k tomu, že v poradenských centrech se uzavírají smlouvy online, je nutné, aby s sebou měli příchozí aktivní emailovou adresu. Buď svojí nebo svých rodinných příslušníků a také mobilní telefon kvůli ověřovacím kódům. Stejně tak se E.ON snaží čekajícím dobu strávenou u poboček zpříjemnit a nabízí jim tak kávu, čaj nebo drobné občerstvení.

Nejrychlejší zasmluvnění je online

Společnost E.ON se v režimu dodavatele poslední instance postarala o 200 tisíc zákazníků nespolehlivých dodavatelů. Z nich už několik desítek tisíc přešlo k E.ONu jako ke standardnímu dodavateli. Nejjednodušším způsobem, jak mohou klienti v režimu DPI přejít k E.ONu na standardní produkt, je využít online zasmluvnění na webu E.ONu, které funguje od minulého týdne. Stránka eon.cz/dpi byla vytvořená speciálně pro klienty v režimu DPI, aby se v současné situace mohli lépe zorientovat.

Zákazníci se zde dozví všechno podstatné, co potřebují vědět o režimu dodavatele poslední instance i o tom, jak se z něho dostat zpátky do běžného režimu. A nově si tu mohou i uzavřít smlouvu online. Vyhnou se tak frontám u zákaznických center a volání na extrémně přetíženou zákaznickou linku. Je také důležité, aby zákazníkům, kteří si nevěří v práci s počítačem nebo pro ně může být sjednání elektronického kontraktu obtížné, pomohli rodinní příslušníci nebo známí, kteří to zvládnou. Opravdu se v aktuální situaci jedná o nejrychlejší způsob, jak novou smlouvu uzavřít a odejít z režimu DPI.