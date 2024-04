Brněnská firma Tramaco Energy má nového silného investora

Brno, 3. dubna 2024 – Do brněnské firmy Tramaco Energy, která se věnuje obchodování se zelenou energií pod názvem Electree, vstoupil silný investor Jiří Peřina. Omtrela a.s. koupila 15% podíl, díky tomuto propojení je nyní hodnota firmy v řádu nižších stovek milionů korun.

Akciové společnosti Omtrela se líbil promyšlený systém Electree, a proto se rozhodla vstoupit svým podílem. Omtrela se mimo jiné zaměřuje na budování větrných a fotovoltaických elektráren a v rámci svých areálu má zájem využívat systém řízení energii, který vyvinuli v Electree.

„Jsme nadšenci do digitalizace elektrické energie a jsme přesvědčeni, že zelená energie je budoucnost. Spolupráce s Omtrelou je pro nás zásadní v tom, že máme stejný směr a že si s Jiřím Peřinou rozumíme a uznáváme stejné hodnoty,“ komentuje důvody obchodního spojení jednatel Tramaco Energy Lubomír Kaňa.

O služby Electree je zájem mezi firmami i domácnostmi

Electree se věnuje kompletnímu energetickému servisu a zaměřuje se na obchodování se zelenou energií. Zakladatelé a energetičtí inovátoři Lubomír Kaňa a Ruben Marada vyvinuli vlastní obchodní systém, který predikuje výrobu a spotřebu energie. Za poslední rok připojili cca 3 000 odběrných a výrobních míst, disponují objemem instalovaných zdrojů o velikosti 26 MWp a objemem kapacity baterií 30 MWh. Během loňského roku zobchodovali 45 GWh zelené elektrické energie. Aktuálně má Electree ve své obchodní síti připojeno 250 firem a každý měsíc připojují zhruba tři sta výrobních/odběrných míst. Na jižní Moravě patří k lídrům v oblasti obchodování se zelenou energií.

Firma z Brna digitalizuje elektřinu

Energeticky nezávislá firma není dnes už sci-fi, ale realita. Analýza odborníků z Electree ukáže, jaké kroky může jakákoliv firma udělat, aby docílila energetické soběstačnosti a nezávislosti. „Přichází doba, která zcela proměňuje trh s energiemi. Není to už jenom o nainstalované fotovoltaické elektrárně na střeše výrobní haly, ale je to o systému, který má virtuální dispečink, chytrá měřicí zařízení, bateriové úložiště apod. Z odběratelů energie děláme aktivní hráče na trhu s elektřinou,“ vysvětluje jeden ze zakladatelů Electree Lubomír Kaňa a zdůrazňuje, že firmy, které přemýšlí nad energetickými systémy komplexně, nejsou pak překvapené z rozkolísanosti energetického trhu.

V praxi to vypadá tak, že podle výsledků energetických analýz navrhnou pro podniky různého zaměření „kuchařku“, podle které se bude podnik řídit. Díky tomu bude efektivně nakládat s elektrickou energií, nespotřebovanou energii může ukládat do baterií nebo akumulovat do vody a také dále prodávat. „Náš systém je promyšlený a funguje natolik spolehlivě, že umíme ve firmách i na své vlastní náklady postavit zařízení, které bude toky energie ovládat tak, že pomáhají bilanci v síti, která zákazníkovy přináší velkorysé úspory. „Se silným investorem v zádech jako je právě společnost Omtrela jsme stabilním a spolehlivým partnerem českých firem, které mohou šetřit, a dokonce na elektrické energii vydělávat peníze,“ říká Ruben Marada.

Design vlastní baterie přesně na míru služeb Electree

Veškeré své zkušenosti promítli do designu nové baterie, která plně vyhovuje potřebám českých firem a službám, které Electree nabízí. Pro letošní rok to však není jediná novinka. Electree plánuje vybudovat 30MWh vlastních bateriových uložišť a 30MW služby výkonové rovnováhy.

