EG.D výrazně investuje do modernizace distribuční sítě

Brno, 27. února 2025 – Vloni distribuční společnost EG.D, člen skupiny E.ON, investovala do modernizace a rozvoje distribuční sítě 8,9 miliard korun. Podobný objem investic plánuje i pro letošní rok 2025. Velká část těchto prostředků směřuje do posilování sítě. Největší část prostředků je určena na modernizaci distribuční sítě, zlepšení její spolehlivosti a připojování nových obnovitelných zdrojů. Mezi hlavní investice patří posilování vedení v příhraničních oblastech a strategické projekty na hladině velmi vysokého napětí.

„Vloni jsme do naší sítě připojili přes čtrnáct tisíc nových fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu 310 MW. Co do počtu, je to sice méně než v rekordním roce 2023, ale jejich celkový výkon byl podobný. To dokazuje, že více než dříve byl zájem o elektrárny s vyššími výkony, což jsou typicky firemní instalace. Důležitost obnovitelných zdrojů do budoucna poroste, a proto každoročně investujeme miliardy korun do rozvoje, modernizace a smartifikace našich sítí. Už nyní evidujeme žádosti na rezervace stovek MW z plánovaných nejen solárních, ale i větrných zdrojů energie. Pro představu, jen v roce 2024 jsme v naší síti distribuovali přes 13 TWh elektřiny, z toho 7 % pocházelo z obnovitelných zdrojů,“ říká Pavel Čada, místopředseda představenstva EG.D.

Distributor každoročně navyšuje objem investovaných částek. Během uplynulých let vzrostl jejich objem téměř o polovinu. Do celkové částky se však promítly i rostoucí ceny stavebních prací a materiálů, které zvyšují náklady na jednotlivé projekty. „Podle dat, která máme k dispozici jako člen Českého sdružení regulovaných elektroenergetických subjektů, stoupla například cena inženýrských staveb o 35 %. A situaci nám neulehčuje ani nedořešená digitalizace stavebních úřadů a další byrokratické překážky, které realizaci staveb prodlužují,“ doplňuje Pavel Čada.

Sedmdesát procent prostředků směřuje do vysokého a nízkého napětí

Distribuční společnost EG.D investuje nejvíce financí do hladin vysokého a nízkého napětí, a to zhruba 70 %. Celkově se jedná o zhruba šest a půl tisíce menších i větších staveb. Zhruba polovinu z toho činí připojování zákazníků do sítě. Investice do sítí vysokého a nízkého napětí v roce 2025 pokryjí širokou škálu projektů napříč jižní Moravou, jižními Čechami a Vysočinou.

Mezi největší akce patří pokračující kabelizace vedení v příhraniční oblasti soutoku Dyje a Moravy, která je naplánována na podzim letošního roku. „Připravujeme kabelizaci venkovního vedení v této lokalitě, což významně zvýší spolehlivost dodávek v okolí Břeclavi a Hodonína. Tento projekt je součástí našich strategických investic na rok 2025,“ vysvětluje Ladislav Mikuláš, vedoucí výstavby vysokého a nízkého napětí EG.D. Ve stejné oblasti byla již loni dokončena obnova přeshraničního propojení vysokého napětí se Slovenskem přes řeku Moravu. „V Hodoníně jsme zrekonstruovali vedení VN v rámci projektu ACON, který propojuje českou a slovenskou distribuční síť. Je to jeden z klíčových projektů zaměřených na přeshraniční spolupráci,“ dodává Mikuláš.

V jižních Čechách se letos výrazné investice soustředí do okresu Tábor, kde proběhne rekonstrukce kabelového vedení v lokalitě Nádraží a modernizace sítě v obcích Hroby a Nuzbely. Město Písek čekají dva rozsáhlé projekty – úprava vedení a transformačních stanic v okolí Semic a Jeronýmově a Denisově ulici v centru města. „Na Vysočině pak budeme například rekonstruovat vedení v ulici Vysocká ve Žďáru nad Sázavou a na náměstí ve Velkém Meziříčí,“ vypočítává Ladislav Mikuláš.

Pokračují také významné stavby na hladině VVN

Podobná část investic jako vloni poputuje i do hladiny velmi vysokého napětí, kdy bylo dokončeno celkem 52 staveb. Hned začátkem roku bude uvedena do provozu transformační stanice Brno-Sever včetně nového kabelového vedení 110 kV, která je v realizaci od roku 2023. V létě bude dokončeno rozšíření transformovny Blansko, kde došlo k doplnění třetího transformátoru 110/22kV a rozšíření R110kV o druhou přípojnici.

„Tyto projekty nám umožní zvýšit kapacitu sítě a zajistit spolehlivější dodávky elektřiny nejen pro stávající zákazníky, ale také s ohledem na budoucí rozvoj v dotčených oblastech. Významná je např. i rekonstrukce vedení V1360/1377 v Českých Budějovicích, která přispěje k zajištění stability soustavy v regionu jižních Čech. V loňském roce jsme rekonstruovali linku mezi Suchohrdly u Znojma a Hodonicemi, což přispělo ke stabilitě sítě a přineslo možnosti dalšího posílení, protože se jednalo o rekonstrukci vedení typu Sedlák nově je postaveno dvojité vedení typu Soudek. V roce 2027 budeme navazovat stejnou rekonstrukcí vedení mezi transformovnami Hodonice a Hrušovany nad Jevišovkou,“ říká Tomáš Žáček, vedoucí výstavby velmi vysokého napětí v EG.D.

Dalšími významnými projekty jsou např. rekonstrukce transformačních stanic v Pacově a Ptáčově, které budou probíhat letos a příští rok. Stejně tak v tomto roce bude provedena rekonstrukce zaústění vedení 110 kV do transformační stanice Humpolec, a to stavbou čtyřnásobného vedení typu „Soudek“.

Plynaři obnoví regulační stanice a plánují rozsáhlé rekonstrukce

Součástí skupiny E.ON je i společnost Gas Distribution, která zajišťuje v rámci svého portfolia distribuci plynu v jižních Čechách a v okrese Pelhřimov na Vysočině. V letošním roce se investice do plynárenské infrastruktury zaměří hlavně na obnovu nejstarších regulačních stanic, obnovu místních sítí a důležité jsou také realizace přeložek jak místních sítí, tak vysokotlakých plynovodů. Jedním z největších projektů je přeložka plynovodu u Hněvkova, která souvisí s výstavbou nové silnice I/20.

Velká část investic míří na rekonstrukce regulačních stanic v jižních Čechách, například podzemní regulační stanice v Českých Budějovicích na ulicích Klaricova, Plzeňská a Háječek, nebo klasické regulační stanice v Protivíně, Cerhonicích a Dynín. „Tyto úpravy mají za cíl zvýšit spolehlivost a stabilitu dodávek plynu pro všechny koncové odběratele. Naším hlavním cílem je zajistit bezpečnou distribuci zemního plynu pro všechny zákazníky. Investujeme proto nejen do velkých projektů, ale i do místních sítí, kde je obnova plynárenského zařízení často stejně důležitá. V rámci staveb obnovy investujeme do materiálů, které budou do budoucna podporovat rozvoj příměsi vodíku v zemním plynu.“ vysvětluje Petr Honsa, vedoucí správy a investic sítě zemního plynu ve společnosti Gas Distribution.

Na úrovni místních sítí se letos plánují náročné rekonstrukce v Českých Budějovicích a blízkém okolí, Písku, Humpolci, Jindřichově Hradci a jinde. Například dlouho plánovaná obnova části ulice Rudolfovská v Českých Budějovicích bude realizovaná v letošním roce, a to v koordinaci se staviteli ostatních inženýrských sítí a celkovou rekonstrukcí samotné komunikace. Tyto práce jsou vzhledem frekventovanému provozu koordinovány s českobudějovickým magistrátem a budou probíhat na etapy. Modernizace čeká i Blatnou, kde se pokračuje druhou etapou obnovy plynovodů v ulicích Fügnerova a V Jezárkách.

