SAKO Brno SOLAR dá na 7 městských budov přes 1100 solárních panelů

Brno, 12. března 2023 – V těchto dnech začala instalace fotovoltaických panelů na střechách dalších sedmi brněnských veřejných budov. Celkem tak v rámci projektu městské fotovoltaické elektrárny bude od dubna zapojeno 1 132 panelů na deseti objektech v majetku města. Projekt má na starosti městská akciová společnost SAKO Brno SOLAR, která plánuje během několika let postupně osadit fotovoltaickými panely střechy 650 budov v majetku města Brna.

„Letos začínáme střechami ZŠ Merhautova, Domova seniorů na ulici Tábor a polikliniky na Lesné. Následovat budou střechy základní školy Sirotkova, administrativní budovy na Černovické, Domova pro seniory na ulici Vychodilova a základní školy Jana Babáka. Všechny budovy připojíme nejpozději do poloviny dubna,“ upřesňuje René Černý, předseda představenstva SAKO Brno SOLAR. Celkem se brněnská solární elektrárna rozroste o 455,7 kWp instalovaného výkonu. Loni společnost v rámci pilotního projektu zprovoznila dvě střechy objektů na ulici Vojtova a v průběhu roku k nim přibyl ještě Dům s pečovatelskou službou na ulici Horova.

„V tomto roce je pro nás prioritou co nejrazantnější rozběh projektu samotného. Soustředíme se na především na objekty občanské vybavenosti jako jsou školská a zdravotnická zařízení, sportovní objekty a domovy pro seniory. V různých fázích projektové přípravy máme více než 50 objektů, jejichž střechy osadíme do konce roku. Další desítky objektů zadáváme do projektové přípravy,“ doplňuje Daniel Struž, člen představenstva SAKO Brno Solar. Právě instalované projekty o celkovém rozpočtu 15 mil. Kč jsou podpořené z prostředků Modernizačního fondu.

SAKO Brno SOLAR je dceřiná firma městské odpadové a svozové společnosti SAKO Brno. Má na starosti rozvoj alternativních zdrojů energie a realizaci fotovoltaických systémů na střechách městských budov. Projekt brněnské solární elektrárny na střechách brněnských domů, přinese městu nejméně 43 gigawatt hodin solární elektřiny ročně a emise CO2 sníží o 36 tisíc tun. Během několika let chce Brno osadit střechy přibližně 650 budov v majetku města, či městských společností.

Zdroj a foto: SAKO Brno