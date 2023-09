E.ON letos už podruhé snižuje ceny, před topnou sezonou zlevní plyn o 16 procent

Brno, 31. srpna 2023 - Už podruhé během tohoto roku snižuje společnost E.ON Energie ceny plynu všem svým stávajícím zákazníkům, kteří nemají fixovanou cenu. Oproti dosud platným ceníkům klesnou ceny za dodaný plyn od 1. září o 16 %. E.ON tak navazuje na své kroky ze začátku roku, kdy jako první na trhu snížil ceny energií pod vládní stropy. Ceníky plynu pro stávající klienty tak od počátku letošního roku poklesnou téměř o třetinu, oproti cenovému stropu jsou nižší až o čtvrtinu.

„Jsem opravdu rád, že jsme mohli v letošním roce už podruhé zlevnit plyn našim stávajícím zákazníkům. Cenu navíc snižujeme ještě před začátkem topné sezony, kdy spotřeba plynu výrazně narůstá, a zlevnění se tak výrazněji promítne do faktur klientů. Jako stabilní a férový dodavatel energií se snažíme své zákazníky dlouhodobě chránit a negativní dopady trhu na ně přenášet jen částečně. Naopak když nám to situace dovolí, pozitivní trendy promítáme do cen co nejdříve. I proto jsme neváhali a jako první na trhu jsme snížili cenu elektřiny i plynu pod vládní stropy už v únoru letošního roku a naši klienti z toho mohli už více než půl roku benefitovat,“ vysvětluje Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie.

Díky tomu, že E.ON snížil ceny pod vládní stropy už v únoru, mohla domácnost, která plynem topí a ročně odebere zhruba 15 MWh plynu, ušetřit do této chvíle za dodaný plyn i více než 2 000 Kč. A od září ušetří ještě víc.

„Zvažujeme, že pro naše stávající klienty snížíme i ceny elektřiny. K tomuto kroku přistoupíme, jakmile nám to situace na trhu dovolí,“ dodává Jan Zápotočný.

Kolik zákazníci od září ušetří?

E.ON aktuálně snižuje cenu za dodaný plyn o dalších 16 %. Zákazník s běžnou spotřebou tak za dodanou MWh plynu zaplatí 2 321 Kč s DPH (1 918 Kč bez DPH). Oproti svým současným cenám ušetří za jednu MWh dodaného plynu 436 Kč a oproti stále platným cenovým stropům je pak úspora 704 Kč za MWh. Ceny za dodaný plyn budou tedy zhruba 25 % pod cenovým stropem a budou patřit k nejvýhodnějším na trhu.

Ročně pak domácnost, která plynem ohřívá vodu a odebere přes 7 MWh plynu, ušetří s novými cenami za rok přes 3 000 Kč. Úspora u těch, kteří plynem i topí a ročně spotřebují kolem 15 MWh pak přesáhne 6 500 Kč v celkové částce, kterou za plyn zaplatí. Snížení cen plynu se týká všech domácností i malých podnikatelů, kteří u E.ONu mají tarify bez fixní ceny. Jde zhruba o 140 000 zákazníků.

„Všem těmto zákazníkům zároveň přepočítáme zálohy. Když je bude možné snížit, pošleme jim nový rozpis záloh nebo je upravíme v nejbližším vyúčtování. Aktuální nastavení záloh najdou klienti na portále Energie24, kde si je můžou i sami upravit,“ dodává Radek Fišer, vedoucí prodeje energií pro domácnosti a prokurista společnosti E.ON Energie. Zákazníci dostanou informace o zlevnění standardně e-mailem nebo dopisem, jak jsou zvyklí.

Klienty, kteří mají fixovanou cenu nad stropem, osloví E.ON s novou nabídkou

Jako férový dodavatel E.ON nabídne řešení i pro ty zákazníky, kteří mají fixované ceny energií nad hranicí cenových stropů. Typicky jsou to ti zákazníci, kteří hledali dodavatele v loňském roce – tedy v době, kdy byly ceny na burzách na vysokých hodnotách a dodavatelé pro tyto klienty museli energie draze nakoupit.

„Těchto klientů, kteří mají fixované ceny nad cenovým stropem, máme sice jen několik tisíc, což vzhledem k šíři našeho portfolia odpovídá zhruba jen 0,6 % zákazníků, rozhodně však situaci těchto zákazníků nepodceňujeme a máme pro ně řešení. Během podzimu je aktivně oslovíme s novou nabídkou. Půjde o dvouletý fixovaný produkt, který je v elektřině pod aktuálním cenovým stropem o více než 20 % a v plynu o více než 30 %. Je to stejný produkt, který nabízíme i ostatním zákazníkům, kteří si chtějí svou cenu zafixovat,“ uzavírá Radek Fišer.