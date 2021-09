Děti z SOS dětských vesniček pomalovaly trafostanici v Brně

Brno, 9. září 2021 - Netradiční výzdobu získala trafostanice distribuční společnosti EG.D ze skupiny E.ON v brněnských Medlánkách. Role umělců se tentokrát ujaly děti z SOS dětských vesniček. Trafostanici pomalovaly děti od 6 do 17 let. Během září by se měla dočkat nového vzhledu i další trafostanice, kterou pomalují mladí dospělí z domu na půl cesty SOS Kotva.

„S SOS dětskými vesničkami spolupracujeme dlouhodobě a tohle je jedna z mnoha forem naší spolupráce. Trafostanici k pomalování si děti vybraly samy a ve spolupráci s výtvarnicí Žanetou Zieglerovou si zvolily i téma, které na objektu ztvární,“ vysvětlila Kristýna Vacková z marketingu společnosti E.ON. Aktuálně také po České republice putuje roadshow Vysmáta pouť, kde mohou lidé pomoci SOS dětským vesničkám jen tím, že vyfotí svůj úsměv ve fotokoutku Úsměvna a nasdílí fotku na facebooku E.ONu. E.ON také daroval v minulém roce vesničce v Chvalčově na Zlínsku dvě fotovoltaické elektrárny na střechy jejich budov.

Trafostanici v Broskvoňové ulici tak zdobí pro SOS dětské vesničky symbolické téma rodiny. „Chtěly jsme, aby hlavním motivem byly děti a rodina, ať už se jedná o rodinu vlastní, nebo pěstounskou,“ vysvětlila Linda Najsrová, koordinátorka z SOS dětských vesniček v Brně. Na stěnách se tak objevují dospělé i dětské postavy, které společně se srdcem symbolizují právě život v rodině a lásku v ní. Dalšími motivy jsou pak příroda, zvířata a také ovoce, protože část ulic v Medlánkách nese název právě po některém druhu ovoce. Druhý objekt v Horově ulici pak brzy ozdobí netradiční ztvárnění známé osobnosti showbyznysu.

S projektem řízeného street artu začala distribuční společnost EG.D ze skupiny E.ON zhruba před šesti lety, když vznikla první malba na trafostanici v Jihlavě. Dnes už je pomalováno více než 100 trafostanic po celém distribučním území EG.D v jižních Čechách, na Vysočině, na jižní Moravě a v částech Zlínského a Olomouckého kraje. Jen v Brně je z toho pomalováno několik desítek stanic a další přibývají. Umělci jsou různí, stejně jako témata. Trafostanice malují profesionálové, žáci základní a studenti středních škol a první trafostanice pomalovali i děti z SOS vesniček v Brně.

