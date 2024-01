V Brně půjde zbytné funkční spotřebiče darovat potřebným

Brno, 23. ledna 2024 – Do speciální sběrné sítě pro odevzdání funkčních elektrospotřebičů se plně zapojuje také Brno. Od začátku roku lze na Sběrný dvůr pro podnikatele, firmy a veřejnost na Jedovnické 4 odevzdat fungující spotřebič, který pak bude předán do Klokánku, Diakonie, či do azylových domů. Jeden z nevětších sběrných dvorů republiky tak rozšiřuje svoje portfolio služeb.

Jedná se o výsledek spolupráce mezi městem Brno, provozovatelem kolektivního systému ELEKTROWIN a společností SAKO Brno s názvem „Jsem zpět“. Veřejnost, ale i organizace a firmy mohou přinést do sběrného dvora na Jedovnické funkční spotřebič. Jde zejména o ledničky, sušičky, pračky, myčky nádobí, pečící i mikrovlnné trouby a vestavné varné desky. Odebrané spotřebiče zde projdou odbornou kontrolou servisního technika, který během kontroly přístroje prověří jeho funkčnost a bezpečnost. Elektrospotřebiče, zapojené do projektu „Jsem zpět“ musí být funkční, nesmí být rezavé a mohou mít menší kosmetické vady nemající vliv na provoz přístroje.

„Funkční a na bezpečnost prověřený spotřebič pak bude předán na místo, kde je nejvíce zapotřebí. V Brně počítáme s jeho využitím například pro Klokánky Fondu ohrožených dětí, Diakonie, azylové domy a dětské domovy,“ říká Pavel Urubek, předseda představenstva SAKO Brno.

Kromě spotřebičů z domácností je projekt „Jsem zpět“ příležitostí také pro charitativní činnost firem a organizací. „Byli bychom spolu s ostatními garanty projektu pochopitelně rádi, kdyby se na Jedovnickou 4 naučili jezdit například organizace, které modernizují svá elektrozařízení a plánují se zbavit starších, avšak funkčních spotřebičů a také kdyby na tuto možnost, jak pomoci potřebným, pamatovali také firmy potřebující se zbavit neprodejných skladových zásob. Neziskové organizace, zapojené do našeho projektu by to velmi uvítaly,“ zdůrazňuje Pavel Urubek.

V celorepublikovém projektu „Jsem zpět“ je k dnešnímu dni zapojeno celkem 65 charitativních subjektů. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách svozové a odpadové společnosti SAKO Brno.

Zdroj a infografika: SAKO Brno, foto: Ingimage