Studenti architektury z VUT navrhli nový altán pro onkologické pacienty

Brno, 4. září 2020 - Nadějné vyhlídky, tak zněl název kreativního úkolu, v rámci něhož osm studentů z Fakulty architektury VUT navrhovalo venkovní altán pro Masarykův onkologický ústav v Brně. Vítězem se nakonec stal projekt Magdaleny Buzové. Vedení MOÚ by rádo studentský návrh v příštím roce zrealizovalo, plánují také spolupráci na návrhu centra prevence.

„Soutěžní návrhy vznikaly během tří červencových týdnů, a to v rámci workshopu studentů magisterského studijního programu na Ústavu experimentální tvorby. Zadání od Masarykova onkologického ústavu byl altán coby odpočinkové místo pro pacienty, který by zároveň plnil funkci místa setkávání s rodinou či zvířecími mazlíčky. Zároveň jsme chtěli, aby studenti vytvořili také prostor pro relaxaci personálu a místo kulturních i společenských setkání,“ popsala zadání pro studenty Nicol Gale, která studenty vedla společně s kolegou Svatoplukem Sládečkem.

Osm studentů nakonec zpracovalo sedm architektonických návrhů, které budou letos prezentovány studentům i pacientům, v příštím roce je v prostorách MOÚ uvidí i veřejnost. Mladí architekti chtějí uspořádat také anketu mezi pacienty, který z návrhů altánu a krajinářských úprav se jim nejvíce líbí a proč, aby tak získali zpětnou vazbu na své nápady. Odborná porota, složená z nezávislých odborníků na architekturu či design a porotců ze strany MOÚ, v polovině října vybrala coby vítězný návrh ten od Magdaleny Buzové. Studentka pomocí obdélníkové konstrukce podpořila pohledovou osu směřující na panorama Starého Brna a Pálavské vrchy, objekt navíc rozdělila na intimní prostor pro pacienty a vzdušné respirium pro zaměstnance.

„Altán pro pacienty je tvořen jednoduchým obdélníkovým objemem, respirium pro zaměstnance zase vyzařuje subtilitu a vzdušnost. Objekt jsem doplnila o textilní závěsy, které nahrazují funkci dveří a nabízí pacientům a jejich rodinám pocit intimity a oddělení od okolního světa,“ uvádí ve svém projektu Buzová.

„Jsem potěšen kreativitou a profesionalitou provedení všech studentských návrhů nového altánu, který považuji za velmi důležité místo pro pacienty a setkávání s jejich blízkými, a to v prostředí zeleně s krásným výhledem. Psychická kondice člověka je podstatným aspektem v léčbě. V zahraničí už podobná místa fungují a budu velmi rád, když se nám podaří v příštím roce začít budovat vítězný návrh studentky VUT Magdaleny Buzové, o to budu také usilovat,“ okomentoval spolupráci obou institucí ředitel Masarykova onkologického ústavu Marek Svoboda. Fakulta architektury plánuje s ústavem spolupracovat i nadále, a to nejen na návrhu centra onkologické prevence, ale také při zadávání témat diplomových prací.

Druhé místo v soutěži obsadila dvojice Susanna Brunová a Klára Lanžhotská, třetí příčka se rozdělila mezi Lucii Bartlovou a Šimona Doubravu. Studentský pohled vnesl do soutěže celou řadu kreativních nápadů. Například studentka Lenka Blechová pojala svůj návrh jako zahrádku. „Cílem je, aby pacienti na okamžik vytěsnili to, co se okolo nich děje, a co je samotné čeká. Návrh prostoru atria se tak snaží vytvořit malou zahrádku, jež by mohla být osázená ovocnými stromy, keři, bylinami, kde by se jeho návštěvníci mohli cítit alespoň trochu jako doma na zahradě,“ vysvětlila svou filozofii Blechová. S pohledem do krajiny ve svém návrhu zase pracovala dvojice studentek Klára Lanžhotská a Susanna Brunová, které se umístily na druhém místě: „Jedním z nejdůležitějších aspektů při návrhu nového altánku v areálu nemocnice na Žlutém kopci pro nás byl výhled na Brno. Kvůli tomu je objekt situován na okraji pozemku, odkud se terén svažuje dolů. Nižší část je zcela uzavřena opalovaným dřevem, svým kulatým oknem však nabízí nerušený výhled na město.“

