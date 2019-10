Das Filmfest opět nabídne lahůdky z německé kinematografie

Brno, 18. října 2019 – Romeo a Julie na vídeňském předměstí, komedie o chlapíkovi, který aby vyřešil své finanční problémy, zvolí si kariéru gigola, mrazivý thriller o nočním běžci volně inspirovaný skutečnými událostmi nebo pohled do zákulisí legendární berlínské klubové scény – v pondělí 21. října odstartuje v Brně festival DAS FILMFEST a nabídne divákům lákavou ochutnávku toho nejzajímavějšího z aktuální německy mluvené kinematografie.

Filmoví fanoušci se mohou těšit na svěží komedie, napínavé thrillery, dobrodružné výlety do minulosti, nezávislé a artové snímky i odvážné dokumenty. Filmové hody proběhnou v brněnském kině Art a No Art a potrvají až do 25. října.

Slavnostní zahájení v kině Art bude patřit svižné konverzační komedii A co třeba Adolf? (Der Vorname). Přestože Vůdce je již mnoho desítek let mrtvý, i pouhé jeho jméno může stále vyvolávat spory. Co se stane, když se mladý manželský pár během večeře svěří přátelům, že plánují svému synovi dát jméno Adolf? Diskuze o špatných a dobrých jménech začne přecházet v psychologickou hru, během které jsou s požitkem servírovány ty nejhorší hříchy z mládí a největší tajemství všech přítomných.

K očekávaným titulům letošního programu patří také thriller Odříznuto (Abgeschnitten) s Mortizem Bleibtreuem v hlavní roli, komedie Zač nás trestáš (Womit haben wir das verdient?) nebo Stříbrným medvědem z Berlinale oceněný snímek Byl jsem doma, ale… (Ich war zuhause, aber). 14. ročník přehlídky německých, rakouských a švýcarských filmů proběhne od 16. do 25. října v Praze, Plzni, Jihlavě a Brně. Podrobný program, informace o hostech i o jednotlivých snímcích naleznete na www.dasfilmfest.cz. Přehlídku tradičně spolupořádají Goethe-Institut, Rakouské kulturní fórum v Praze a Švýcarské velvyslanectví v České republice.

V rámci DAS FILMFEST SPEZIAL festival uvede například divácký hit Love Machine, film o tom, jaké to je, když se vám pomalu hroutí život Půda pod nohama (Der Boden unter den Füßen), silně mrazivý thriller Běžec (Der Läufer) či cenami ověnčený debut Nevrland. Za pozornost stojí rakouský emotivní snímek o tom, co je v životě důležité L’Animale. Na ruská klišé tentokrát ovšem vyprávěná z pohledu samotných Rusů se zaměřil satirický snímek z prostředí vídeňské smetánky Kaviár. Co se stane, když při hledání pomocné síly do domácnosti napíšete do inzerátu, že hledáte „otroka“, ukáže vynikající německá satira Panská léta (Herrliche Zeiten). Romeo a Julie na vídeňském předměstí – i tak by se dal v jednoduchosti popsat snímek Rozbi moje srdce (Zerschlag mein Herz). Do dob minulého režimu zavede diváky například vynikající animovaný snímek v česko-německé koprodukci Fany a pes (Fritzi: Eine Wendewundergeschichte).

Milovníci dokumentů se mohou těšit mimo jiné na tabu prolamující dokument Vagína (#Female pleasure), snímek o vztahu mezi lidmi a zvířaty Zvířata a jiní lidé (Tiere und andere Menschen) nebo hudební dokumenty Protože žiješ jen jednou – Die Toten Hosen (Weil du nur einmal lebst – Die Toten Hosen auf Tour) a Berlin Bouncer. Pozornosti by neměl uniknout dokument Tuzemsko (Inland), který sleduje tři fanoušky pravicové Svobodné strany Rakouska (FPÖ) před a po volbách do rakouského parlamentu. Nabízí intimní pohled do jejich problémů, obav a smýšlení a vytváří tak obraz společnosti, která se nachází na křižovatce.



Letošní program vzdá také hold dvěma kulturním ikonám. Švýcarský filmový a divadelní herec Bruno Ganz patřil k nejvýznamnějším německy mluvícím hercům současnosti. Diváci budou mít možnost vidět ho v kultovním filmu Wima Wenderse Nebe nad Berlínem (Der Himmel über Berlin) a ve snímku Americký přítel (Der amerikanisme Freund).