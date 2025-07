Zakladatel Deep Purple, bubeník Ian Paice, vystoupí se skupinou Purpendicular v říjnu v Brně

Brno, 14. července 2025 - Ian Paice je velká bubenická ikona, zakladatel a nepřetržitý člen Deep Purple, a zároveň spoluautor jejich největších hitů. A právě Ian Paice přijede na podzim do České republiky na turné s kapelou Purpendicular, aby zde pro fanoušky zahrál zásadní pecky Deep Purple. Lepší, než vlastní originál – to je Best-Of-Classic-Deep-Purple-Show. Koncerty ze série Metronome Moon Series se uskuteční v České republice v celkem šesti městech, mimo jiné i v Brně. Zde vystoupí 7. října v Sono Music Club od 19 hodin.

Publikum si může Iana Paice vychutnat v útulné atmosféře a velmi blízko. Ian Paice předvede svou jedinečnou hru pár metrů před publikem. Mohou poslouchat klasiku Deep Purple jako „Child in Time“, „Black Night“, „Smoke on The Water“, „Woman from Tokyo“ nebo „Hush“. V naprosté většině největších hitů Deep Purple je Paice také spoluautorem. Tentokrát však zahraje s kapelou Purpendicular, ve které hraje na basu Nick Fyffe z Jamiroquai, klávesová hvězda z Itálie Alessandro Degiaggi, kytarová hvězda Murray Gould od Eltona Johna, Paul McCartneye, Joe Bonamassy a Erica Claptona a samozřejmě neuvěřitelný zpěvák Robert Walsh.



Deep Purple je od sedmdesátých let oslavována jako jedna z nejinovativnějších a nejúspěšnějších rockových kapel všech dob a bubnování Iana Paice má tom velký podíl. Hudba Deep Purple se vyznačuje rovnováhou brilantní muzikálnosti a monumentální jednoduchosti. Sám Paice vystupoval vedle Deep Purple mimo jiné například s rockovou kapelou Whitesnake, irským bluesrockovým kytaristou jménem Gary Moore, ikony Paula McCartneyho, hudební kapelou The Spencer Davis Group, Velvet Underground nebo The Maze.

Kapelu Purpendicular vidí Ian Paice nebo Joe Lynn Turner jako nejlepší světovou Deep Purple Tribute Band, která má schopnost oslavovat a usměrňovat toto jedinečné kouzlo, které je zodpovědné za úspěch legendární kapely. Sám Richie Blackmore řekl: „Purpendicular je vynikající kapela“ a Roger Glover po vystoupení v Basileji zmínil: „Znějí svěží a je radost s nimi hrát“. Album „Venus to Volcanus“ bylo s Ianem Paicem a klávesákem „Rainbow“ Tonym Careym. Toto album se dostalo do Top 20 všech metal-rockových hitparád.

Foto: archiv, via presscode