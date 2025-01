Iggy Mayerov natočili v Brně živák nového singlu Feels Like Yesterday

Brno, 18. ledna 2025 – Iggy Mayerov vstupují do roku 2025 s novým singlem Feels Like Yesterday, jenž nabízí intimní pohled na životní ztráty, proměny a hledání smíření s tím, co nelze ovlivnit. Singl je zatím k poslechu exkluzivně na YouTube jako záznam živého koncertu z brněnské Alterny a je předzvěstí připravovaného alba.

Refrén "Time flies, too much to take, slipping away, but it feels like yesterday" vystihuje nostalgii po minulosti a touhu vrátit se do šťastnějších okamžiků, přičemž zároveň reflektuje nevyhnutelné plynutí času. Feels Like Yesterday je emotivní propojení melancholie, naděje a přijetí změn. Produkce skladby se opět ujal Jakub Kaifosz aka Lazer Viking, který s kapelou spolupracoval již na jejich úspěšném EP Lovesick.

„Ta píseň vznikla ve chvíli, kdy jsme se jako kapela i jednotlivci vyrovnávali s řadou životních změn. Chtěli jsme zachytit nejen smutek, ale i určitou naději – přijmout změny a najít v nich něco pozitivního,“ říká zpěvačka, textařka a kytaristka Tereza Dusilová.

Kapela Iggy Mayerov vznikla v Praze a poprvé na sebe výrazně upozornila v roce 2019 singlem Ride, díky kterému se dostala až do finále soutěže Startér Radia Wave. Píseň otevřela kapele dveře do dalších rádií, včetně Radio 1, Expres FM a slovenského Rádio FM a Radio Slovensko, kde jejich skladby pravidelně zaznívají. V roce 2022 kapela vydala debutové album Millennial Cliché, na kterém spolupracovala s producentem Danielem Šubrtem. Titulní skladba alba byla zařazena mezi nejlepší popové písně roku podle Expres FM. Rok 2023 přinesl spolupráci s držitelem ceny Anděl, Lazer Vikingem, která vyústila v EP Lovesick. Čtyři skladby na EP zachycují různé pohledy na vztahy – od euforie z nových začátků, přes strach ze samoty a touhu zapadnout, až po odvahu opustit nefunkční vzorce. Součástí EP je také společný singl Givin’ You Up, ke kterému režisér Petr Vlček vytvořil videoklip inspirovaný estetikou Wese Andersona a Karla Zemana. Klip na YouTube dosáhl přes 140 tisíc zhlédnutí. Pětici Iggy Mayerov tvoří kromě Terezy Dusilové také klávesista Martin Griner, kytarista Michal Pilař, basista Jakub Pilař a zpěvačka Alžběta Kuklová.

Rok 2024 byl pro Iggy Mayerov ve znamení významných milníků. Kapela si připsala první koncert v Německu, vystoupení na festivalu Beseda u Bigbítu a rozšířila své aktivity o otevření hudebních zkušeben Wildflowers v Praze. „Chceme podpořit hudební komunitu a nabídnout umělcům příjemné místo, kde mohou zkoušet, tvořit a setkávat se.“ Dodává Martin Griner.

Foto: ampromotions