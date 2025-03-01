Festival Batch a ReConnect: Jedno vstupné, čtyřicet koncertů!
Brno, 2. září 2025 – Zkraje října proběhne již čtvrtý ročník brněnského klubového festivalu Batch a pátý ročník hudební konference ReConnect. V jedenácti brněnských klubech se během dvou večerů od 3. října do 4. října prostřídá přes čtyřicet domácích i zahraničních účinkujících.
Hlavními hvězdami letošního programu budou Pam Rabbit v pátek a Vladimir 518 a 7krát3 v sobotu. V rámci jednoho vstupného tak mohou návštěvníci plynule přecházet mezi jednotlivými kluby a oddat se široké paletě žánrů od elektroniky, přes pop a rap až po metal.
Pam Rabbit, která vystoupí v pátek 3. října v klubu Fléda, je popová zpěvačka, skladatelka a textařka arménského původu narozená a žijící v Česku. Nedávno oznámila velký koncert v pražském Forum Karlín a v rámci festivalu Batch budou mít letos v Brně fanoušci jedinou možnost vidět tuto populární zpěvačku v klubovém prostředí.
V sobotu 4. října pak Vladimir 518 a 7krát3 doručí na Flédu skvělou kombinaci rapu a zpěvu. Jejich unikátní spojení už se představilo na pár speciálních koncertech a festival Batch bude na podzim jednou z mála příležitostí vidět tyto zkušené a kreativní muzikanty při společném vystoupení. Během dvou festivalových dnů dále vystoupí například Please The Trees, MMNK, DROM, Esazlesa, Bratři, Kosmetik Institut, Caramel, Good Times Only, Indra (IT), Baron Crâne (FR), Denuit (FR) a The Empty Threats (AU). Další jména budou potvrzena během následujících týdnů, takže si z pestrého programu vybere opravdu každý. V prodeji jsou jak vstupenky celofestivalové (dvoudenní), tak vstupenky na pátek nebo sobotu (jednodenní).
Festival Batch proběhne v klubech Alterna, ArtBar, Fléda, Kabinet MÚZ, Kafara, Melodka, Metro Music Bar, Music Lab, Sibiř, Stará Pekárna a Vegalité.
Festival pořádá Brněnská asociace clubové hudby BACH. Sponzory a partnery hudebního festivalu BATCH jsou společnosti SAKO Brno, Teplárny Brno, Coca Cola, JTI, Smsticket, Pivovar PROUD, Magistrát města Brna a MKČR. Děkujeme za podporu a spolupráci. Společně žijeme kulturou.
