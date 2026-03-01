Německý producent Fejká míří na Flédu spolu s MUDAKI a PDCH
Brno, 4. března 2026 – Německý producent Fejká vystoupí 13. března v brněnské Flédě se speciálním setem odehraným v davu. Díky intimnímu a intenzivnímu zážitku na pomezí deep-housu a techna, kde se melancholie potkává s euforií, se klub změní v jeden velký pohlcující prostor. Support zajistí Mudaki a PDCH, jejichž sety rovněž proběhnou v publiku!
Fejká je synonymem silné atmosféry. Ve své tvorbě propojuje zasněné melodie s pulzujícím deep housem a technem a vytváří emocionální zvuk, který na tanečním parketu není běžný. Pohybuje se na hraně mezi melancholií a euforií, klidem a pohybem – s důrazem na náladu, hloubku a vnitřní napětí.
Pochází z oblasti Černého lesa v Německu a už v šestnácti letech si ho všimla elektronická ikona Christian Löffler, která nastartovala jeho kariéru. Od té doby Fejká nasbíral přes 100 milionů streamů, dostal se na #1 místo v elektronickém playlistu Apple Music a absolvoval rozsáhlé turné, včetně ikonického sunrise live setu na festivalu Fusion.
Fejká je také vystudovaný filmař a veškerou vizuální stránku svého projektu si vytváří sám. Spolupracoval s umělci jako Christian Löffler, Hania Rani nebo Jan Blomqvist a jeho hudbu podporují například Ben Böhmer, Kiasmos nebo James Grant (Anjunadeep), kteří jeho skladby pravidelně zařazují do svých DJ setů.
Rok 2025 znamenal zásadní zlom – po osmi letech na labelu Ki Records založil Fejká vlastní značku Coexist, zaměřenou na vztah mezi uměním a přírodou. Pod touto hlavičkou kurátoruje klubové noci i denní koncerty ve Stuttgartu a zve hosty jako Weval, Löffler nebo Kiasmos.
Jeho třetí studiové album AZUR (vyšlo 25. dubna 2025) čerpá inspiraci z Kanárských ostrovů, místa osobního klidu, kreativity a blízkých vztahů. Hřejivý, éterický zvuk desky odráží energii ostrovů a stal se pevnou součástí setů předních jmen světové elektroniky. Album mu rychle otevřelo cestu na hlavní pódia mezinárodních festivalů jako DGTL nebo Miami Music Week a vyprodané koncerty v Praze, Hamburku či Amsterdamu.
Fejká dnes patří k výrazným jménům melodické elektroniky, která nestaví na okázalosti, ale na emocích a propojení s publikem – což dokonale vystihne i jeho speciální set odehraný přímo uprostřed publika.
MUDAKI (phonon~)
Příběh mʊdʌki začíná v Minsku a pokračuje přes Ústí nad Labem až do Prahy, kde se stala výraznou kurátorkou deep listening akcí a členkou kolektivu phonon~ zaměřeného na bass-driven večírky. Její DJ sety obsahují vlivy junglu, dubstepu a tekna, které vnímá vlastní optikou a hledá hřejivé teplo v distorzi a tvar v chaosu.
PDCH
S více než deseti lety za mixážním pultem je DJ PDCH ostřílenou silou brněnské undergroundové hudební scény. Skutečný hudební chameleon, jeho sety pokrývají celé spektrum zvuku – od hlubokých ambientních textur a hypnotických downtempo rytmů až po energické taneční jízdy kde se prolíná house, techno, breaky, trance a vše mezi tím, vždy s precizností a emocionální hloubkou.
PDCH do každého setu vnáší globální hudební perspektivu. V Brně je oporou místní scény jako dlouholetý rezident klubu pul.pit, kde již čtyři roky po sobě kurátoruje uznávanou sérii akcí OMEN, posouvající hranice a formující jedinečnou progresivní zvukovou identitu.
Ať už večírek otvírá a nebo ho vede k vrcholu, PDCH vytváří strhující hudební cesty, které zůstávají v paměti ještě dlouho po rozsvícení světel.
Zdroj a grafika: Fléda
