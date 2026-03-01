Na Flédu míří Ektomorf, Ivory, Asylum Road i Memoria Damnata
Brno, 25. března 2026 – Jedinečný mix drtivého groove metalu, thrashových vlivů a tradičních romských prvků přiveze 3. dubna na brněnskou Flédu maďarská kapela Ektomorf. Support navíc zajistí italská skupina Ivory (modern metalcore), irská parta Asylum Road (groove, metalcore, NWOAHM, deathcore) a německý ansámbl Memoria Damnata (melo-death).
Po mimořádně úspěšném a hojně vyprodaném releasovém turné, vyráží Zoltán „Zoli“ Farkas a jeho kapela znovu na cestu. V březnu a dubnu 2026 vyvezou metalovou energii alba Heretic zpět do Evropy. Album Heretic, vydané 24. října 2025, je nekompromisní výpovědí. Brutální, upřímné, zrozené z bolesti, ztráty a vzteku. Přesně tuto energii přináší Zoli na pódium každý večer. V těsném kontaktu s publikem, bez univerzálního setu, bez jištění.
Zoli říká: „Jsme strašně nadšení, že můžeme znovu vyrazit na turné s Heretic. Každý večer přivezeme hněv toho alba na pódium. Zároveň zahrajeme i staré klasiky, které mají fanoušci rádi už roky. Uvidíme se na šňůře – nemůžeme se dočkat.“
A přesně o to jde. Heretic udeří plnou silou a Ektomorf zároveň oslavují skladby, které fanoušky baví už desítky let. Od roku 1994 kapela představuje jedinečný mix drtivého groove metalu, thrashových vlivů a tradičních romských prvků. V roce 2026 přivážejí soundtrack pro všechny, kteří si živou hudbu nechtějí jen „poslechnout“, ale chtějí ji skutečně cítit.
Album Heretic už překročilo hranici 666 000 streamů na Spotify. Naživo se tahle energie mění v noc, která žhne. Ektomorf jsou synonymem syrové intenzity. Žádné postávání ani zdvořilé přikyvování. Pot, groove a zničující zásah.
Foto: ideogram.ai
