Michal Hrůza a kapela Imodium míří na Flédu
Brno, 7. dubna 2026 – Michal Hrůza a kapela Imodium v rámci společného turné zavítají ve čtvrtek 16. dubna do Brna, kde zahrají v klubu Fléda. Po úspěšné podzimní sezóně obou kapel se Michal Hrůza s kapelou Imodium rozhodli pokračovat na jarní části turné společně. Zatímco Imodium navazuje na turné ke svému loňskému kritiky oceňovanému albu Horizont, Michal Hrůza jede představit desku zbrusu novou - Kouzlo samoty.
Společné koncerty nebudou jen audiovizuálním zážitkem, spojeným s oblíbenými i novými hity obou kapel, ale ponesou se ve znamení přátelské a pohodové atmosféry, kterou potvrzuje i dosavadní spolupráce obou frontmanů např. už z roku 2010, kdy Michal Hrůza hostoval na album Imodia Polarity.
Michal Hrůza je český zpěvák, skladatel a textař, zakládající člen a dlouholetý frontman skupiny Ready Kirken. V roce 2006 se vydal na sólovou dráhu a založil Kapelu Hrůzy.
Je autorem mnoha známých hitů a hudby k několika filmům a seriálům. Michal koncertuje spolu se svou kapelou – Kapelou Hrůzy. Mezi nejznámější písničky patří: Ty jsi jako já, Zakázané uvolnění, Napořád, Bílá Velryba, Zejtra mám, 1+1, Černý brejle či Světlo do tmy. Z filmové hudby stojí za zmínku písně k filmu Lidice, Martin a Venuše, Pohádky pro Emu a Narušitel. Dále má na svém kontě titulní písně k seriálu Vyprávěj nebo Slunečná. Za zmínku stojí i píseň, kterou napsal pro vítězku, historicky první české talentové soutěže Superstar, Anetu Langerovou, s názvem Voda Živá, která se téměř okamžitě stala jednou z nejznámějších písní v České republice.
Čtyřčlenná formace Imodium patří po více než dvaceti letech existence k české klubové stálici. Na svém kontě má 6 studiových alb pod labely Warner music a Supraphon. Desítky klipů, několik dokumentů a stovky odehraných koncertů, včetně těch halových společně s Avril Lavigne, Simple Plan, Muse. Dále kapela předskakovala např. Bush nebo Halestorm. Mnohokrát uspěla v anketě Žebřík Music Awards (album, skladba, videoklipy, film roku). Jako jediná kapela v České republice pořádala tzv. Bytové turné! Kdy navštívila své fanoušky přímo u nich doma. V roce 2015 se kapela účastní projektu G2 Acoustic Stage, znějš vydává záznam na CD/DVD. V roce 2016 absolvuje výjimečný koncert uprostřed Borské věznice, ze které taktéž pořizuje krátký film BORY. Na jaře 2019 oznámila kapela po osmnácti letech koncertování pauzu, aby se pět let na to vrátila v plné síle s novým bubeníkem Adamem Jánošíkem, připravená na další etapu. Důkazem byl koncert 4. 4. 2024 ve Forum Karlín, který byl nadšeně přijat jak fanoušky, tak odbornou veřejností. Stejně tak bylo přijato i aktuální album HORIZONT, které se probojovalo i do širší nominace Ceny Anděl v kategorii ROCK.
Foto: ideogram.ai
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...