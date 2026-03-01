Kultovní upíři z baru Titty Twister se vracejí: Tito & Tarantula vystoupí v Brně
Brno, 30. března 2026 – Legenda pouštního rocku a tvůrci jednoho z nejslavnějších filmových soundtracků historie se vrací do Evropy. Tito & Tarantula, kapela neodmyslitelně spjatá s filmem Roberta Rodrigueze Od soumraku do úsvitu se scénářem od Quentina Tarantina, oslaví v roce 2026 svou dekády trvající kariéru velkolepým turné Best of Tour 2026 a vydáním unikátní kompilace vzácných nahrávek.
V České republice vystoupí v první polovině listopadu celkem ve třech velkých městech včetně jihomoravské metropole. V Brně vystoupí 6. listopadu ve klubu Fléda od 20:30 hodin.
Z baru „Titty Twister“ na světová pódia
Málokterá scéna se do historie kinematografie zapsala tak výrazně jako ta z filmu Od soumraku do úsvitu (1995), kde Tito Larriva se svou kapelou doprovází hypnotický tanec Salmy Hayek. Právě role barové kapely v baru Titty Twister katapultovala Tito & Tarantula k celosvětové slávě a otevřela jim dveře do Evropy, kde se poprvé představili jako hosté legendárního Joea Cockera.
Spolupráce s ikonami Hollywoodu
Lídr kapely, charismatický Tito Larriva, je postavou, jejíž profesní životopis připomíná seznam hostů na předávání Oscarů. Během své kariéry spolupracoval s největšími jmény filmového i hudebního průmyslu. Na stříbrném plátně se objevil se po boku Patricka Swayzeho (Roadhouse), Johnnyho Deppa (Tenkrát v Mexiku), Antonia Banderase (Desperado 2), Mela Gibsona či Milly Jovovich (ve filmu Wima Wenderse Hotel za milion dolarů).
S hudbou začínal v Los Angeles v době, kdy v sousední zkušebně trénovali začínající Red Hot Chili Peppers a jeho blízkými sousedy byli Emmylou Harris nebo bubeník kapely TOTO, Jeff Porcaro. V řadách Tito & Tarantula se navíc vystřídali hudebníci, kteří doprovázeli hvězdy jako Bob Dylan, Leonard Cohen, Norah Jones nebo Beastie Boys.
Turné 2026: To nejlepší i dosud neslyšené
Nadcházející evropské turné slibuje průřez tím nejlepším z diskografie kapely. Fanoušci se mohou těšit na kultovní hity jako After Dark, Angry Cockroaches nebo Strange Face of Love.
Kromě koncertního zážitku chystá kapela na rok 2026 také speciální lahůdku pro sběratele – album „BEST OF THE UNHEARD“. Půjde o kompilaci dosud nevydaných a vzácných nahrávek, z nichž některé zazní v rámci koncertní show vůbec poprvé naživo. “Tito Larriva není jen hudebník, je to vypravěč příběhů z vyprahlé pouště a temných koutů Hollywoodu. Jeho hudba definovala novou éru amerického filmového rocku,“ shodují se hudební kritici.
