Chorvatští ONLY FIRE dorazí poprvé do Brna na Flédu
Brno, 2. července 2026 – ONLY FIRE poprvé v Brně! Už 5. července dorazí do brněnského klubu Fléda se speciální show, kdy odehraje svůj set přímo uprostřed davu mezi lidmi (stejně jako Fejká nebo Phil Hartnoll z Orbital). Půjde o intenzivní klubový zážitek bez bariér, syrová energie a absolutní kontakt s interpretem. Support zajistí domácí dvojice SKERO a KAJETAN.
Only Fire je šestadvacetiletý producent, songwriter a DJ pocházející ze Záhřebu v Chorvatsku. Jeho explozivní beaty a klubové hymny charakterizuje ikonický robotický hlas připomínající Siri, který servíruje absurdně vtipné a hypersexuální hlášky i metafory. Díky tomu nasbíral přes 50 milionů streamů po celém světě. Jeho singl „Moana Lisa“ se stal virálním fenoménem více než rok po vydání – na TikToku vzniklo přes 75 tisíc videí a track podpořily hvězdy jako Doja Cat, Zara Larsson nebo Sukihana.
Only Fire doprovázel na turné jména jako Shygirl, HorsegiirL nebo Cobrah a vystoupil na výrazných akcích a festivalech jako Electric Forest, LIDO Festival, Boiler Room Festival, LadyLand Festival nebo WeHo & San Diego Pride. Magazín Paper ho označil za „internetovou senzaci“ a v roce 2024 byl zařazen do výběru Dazed Class. Jeho tvorbu chválí média jako Interview Magazine, i-D, Clash nebo Mixmag.
Vedle hudby se Only Fire výrazně prosadil také ve světě luxusní módy. DJ sety odehrál pro značky jako Loewe, JW Anderson, MISBHV nebo Highsnobiety a spolupracoval s módními domy jako Fendi či Rabanne. Jeho nejnovější EP „SEX DEMON“ je prvním releasem pod FWD Music / Epic Records UK a hostují na něm Cortisa Star, DETO BLACK a Chase Icon.
Zdroj a foto: Fléda club
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