Sportovní dotace podpoří provoz Srbské i aktivity dětí a mládeže
Brno, 11. května 2026 - Připravuje se další vlna sportovních dotací. Rada města Brna doporučila zastupitelům, aby schválili příspěvek pro Starez – Sport na provoz stadionu Srbská, díky němuž zůstane Zbrojovce a Artisu stejné nájemné i pro příští fotbalový ročník. Jedná se o krok, který radní schválili již dříve a nyní se dostává do procesu schválení. Podporu obdrží také mládežničtí sportovci a sportovkyně nebo populární projekt Trenéři ve škole. Celkově se má rozdělit přes 142 milionů korun.
„Jelikož se Zbrojovka vrací do nejvyšší fotbalové soutěže a také Artis má potenciál postoupit, finanční stránka bude pro oba subjekty v nadcházejícím období velmi důležitá. Rada města Brna proto deklarovala zájem vyjít klubům maximálně vstříc a zachovat cenu nájemného za zápas na Srbské pro sezonu 2026/27 na úrovni aktuálního ročníku,“ vyzdvihl radní pro oblast sportu Tomáš Aberl.
Aby se nájemné nemuselo zvyšovat, získá správce stadionu Starez – Sport, a. s., příspěvek na úhradu provozních nákladů ve výši 5 500 000 korun.
Podporu dostanou i mládežničtí sportovci a sportovkyně, kteří v organizovaných soutěžích reprezentují Brno. „Jedná se o nejvýznamnější dotační titul zaměřený na sport, u nějž navíc došlo oproti loňskému roku k navýšení celkové částky o 20 milionů korun. Cílem je vytvořit kvalitní podmínky pro sportování co největšího počtu dětí a mládeže na území našeho města v různých odvětvích a na všech výkonnostních úrovních. Současně nám záleží na tom, aby si děti a mládež odnesly návyk aktivního trávení volného času do běžného života,“ přiblížil Tomáš Aberl.
Odbor sportu MMB posuzoval 220 žádostí, z toho 85 v kolektivních disciplínách a 135 v individuálních disciplínách. Mezi oddíly, které splnily veškeré náležitosti, zamíří 136 441 000 korun.
Pokračuje také zavedený a úspěšný projekt Trenéři ve škole, který se za poslední roky velmi osvědčil a chystá se pro něj dotace ve výši 191 000 korun. „Iniciativa významně pomáhá dětem na základních školách v rozvoji pohybových dovedností a zefektivňuje hodiny tělesné výchovy. Děti si zkouší rozmanité sportovní aktivity vedené kvalifikovaným trenérem, jenž spolupracuje s učitelem. Náplň hodin se obměňuje, takže žádný tělocvik není stejný,“ dodal Tomáš Aberl.
Rozdělení peněz musí ještě odsouhlasit Zastupitelstvo města Brna. Jeho příští jednání se uskuteční v úterý 19. května 2026.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
