Stadion na Srbské získá lepší ozvučení, výše pronájmů pro kluby se nemění
Brno, 18. března 2026 - Modernizace fotbalového stadionu na Srbské pokračuje. Rada města Brna odsouhlasila, že tamní ozvučení zrekonstruuje firma AVT Group, a. s. Vše by se mělo stihnout do startu nové sezony za necelé čtyři miliony korun bez DPH. Radní se také zabývali zachováním současné výše nájemného pro FC Zbrojovka Brno a SK Artis Brno.
„Stadion v Srbské ulici prochází postupnou modernizací, aby vyhovoval aktuálním standardům Fotbalové asociace ČR a Ligové fotbalové asociace. Jestliže by podmínky nesplňoval, nemohl by hostit zápasy nejvyšší české soutěže. Jedním z dalších kroků tak je rekonstrukce ozvučení dvou hlavních tribun i přilehlých prostor pro diváky,“ uvedl radní města Brna pro oblast sportu Tomáš Aberl.
„Jako zhotovitele jsme vybrali firmu AVT Group, a. s., která rekonstrukci provede za 3 953 076 korun bez DPH. Počítáme s tím, že práce potrvají dva měsíce a stihnou se během první půlky letošního roku. Vše by tedy mělo být připraveno na začátek příští fotbalové sezony 2026/2027,“ podotkl náměstek primátorky města Brna René Černý.
„Od loňského dubna proběhly na stadionu opravy za zhruba čtyři miliony korun. Šlo o rekonstrukci šatny hostů, nové nátěry celého areálu, sanaci havarijního stavu sloupů, oplocení tréninkových hřišť, opravu vstupu ze Srbské ulice nebo o úpravu tribuny pro diváky na vozíku. Už dříve byla provedena také komplexní revitalizace trávníku včetně podloží. Investice pokračují i letos, a to za téměř 29 milionů korun,“ přiblížila průběh modernizace primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Radní dnes také projednávali provozní dotaci, kterou městská společnost STAREZ – SPORT, a.s., využívá k zajištění provozu stadionu na Srbské. Výsledkem je, že doporučili její zvýšení z nynějších tří milionů korun ročně na 5,7 milionu. Díky tomuto rozpočtovému opatření, které ještě musí schválit zastupitelé, zůstane pro Artis Brno i pro Zbrojovku Brno do konce letošního roku zachováno nájemné na jedno utkání ve výši 178 200 Kč bez DPH. Zároveň se počítá s tím, že 5,7 milionu korun bude pro STAREZ – SPORT, a.s., nárokováno i v rozpočtu města na rok 2027, což zajistí ponechání ceny za zápas i pro jarní část sezony 2026/2027.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
