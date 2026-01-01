Brno dostaví fotbalové centrum a zrekonstruuje koupaliště v Zábrdovicích
Brno, 6. března 2026 - Další rozvoj sportovní infrastruktury města dnes schválili brněnští radní. Došlo k aktualizaci investičního záměru dostavby Fotbalového centra Brno, díky níž vzniknou hřiště s umělým povrchem, okolní zázemí i prostor pro rodiny s dětmi. Do závazného plánu investic pak přibyla rekonstrukce bazénových van koupaliště Zábrdovice.
Hned několik úprav čeká dostavbu Fotbalového centra Brno. Aktualizovaný investiční záměr počítá se změnou povrchu hřišť z travnatého na umělý, který lze využívat celoročně. Úprava vzešla z diskuzí s místními kluby, především s FC Zbrojovka Brno, aby vylepšený areál co nejlépe sloužil jejich potřebám. Dále je nutné přeložit plynovod nebo vyřešit složité zavlažování. Předpokládané náklady činí 92 775 000 korun včetně DPH.
„Dostavba sportovního centra v Brněnských Ivanovicích nyní zahrnuje dvě nová hřiště, přičemž jedno bude hlavní a druhé tréninkové. Zároveň se chystá nová přístupová komunikace a 52 parkovacích míst. Chybět nemá ani umělé osvětlení, kryté střídačky či oplocení okolo celého areálu. Zbývající volná plocha vedle tréninkového hřiště bude využita pro volnočasové aktivity rodin s dětmi. Počítá se s pískovištěm, prolézačkami a prostorem pro workout,“ zmínil radní pro oblast sportu Tomáš Aberl.
Kromě toho se rozšířil závazný plán městských investic, a to o rekonstrukci van letního koupaliště Zábrdovice. „Bazénové technologie jsou za technickou životností, poruchovost i stáří systému neúměrně zvyšují ekonomickou náročnost provozu a vybavení už neodpovídá moderním standardům,“ vysvětlila primátorka Markéta Vaňková a dodala: „Rekonstrukce se týká venkovních bazénů, atrakcí, zázemí šaten, veřejných toalet a technologické části. Budovu zimních lázní tento projekt neobsahuje. Odhadované výdaje dosahují 77 368 000 korun včetně DPH a předpokládáme, že hotovo bude v roce 2028.“
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
