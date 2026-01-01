Futsalová legenda David Cupák odehraje poslední zápas za A tým Helasu Brno
Brno, 10. dubna 2026 – David Cupák uzavře v posledním soutěžním zápase sezóny svou hráčskou kapitolu v A týmu Helasu Brno. Stane se tak v rámci regionálního čtvrtfinále Poháru SFČR 2026, symbolicky v brněnském derby proti Edesseg Brno z nižší soutěže. Jedna z nejvýraznějších osobností brněnského futsalu tak odehraje svůj poslední zápas v této roli v utkání, které ponese silný symbolický rozměr.
Zápas se odehraje v pondělí 13. dubna od 19 hodin v hale na Vodově a nabídne netradiční brněnské derby mezi semifinalistou první ligy Helasem Brno a Edesseg Brno, účastníkem 1. brněnské třídy.
„Nikdy jsem nerozlišoval soupeře. Vlastně se mi líbí, že to vyšlo tak, abych si mohl zahrát proti klukům z regionu, pro které to může být životní zážitek. Přesně takhle jsem futsal vždycky vnímal. Jako hru, která spojuje lidi napříč výkonnostními úrovněmi,“ říká David Cupák a dodává:
„Hráčsky bych se s nejvyšší úrovní rád rozloučil už letos. Cítím, že je správný čas udělat tento krok a posunout se dál. Jako předseda se chci klubu věnovat naplno a pomoct mu růst i mimo hřiště. Slíbil jsem to kolegům ve vedení a vím, že mě s naším rozšiřujícím se brněnským projektem potřebují.“
Mentor pro mladé v nižších soutěžích
Úplný konec na palubovce to ale neznamená. V nižších soutěžích počítá s tím, že bude podle potřeby pomáhat i přímo na hřišti mladým hráčům, pokud to bude dávat smysl trenérům. Od příští sezóny bude plnit roli předsedy naplno, bez omezení ligového hráče, a zároveň zahájí trenérskou kariéru u týmu U19, kde bude předávat své zkušenosti další generaci futsalistů.
„Samozřejmě připravíme velké slavnostní rozloučení s fanoušky před prvním domácím zápasem nové sezóny. Počítáme s veřejným poděkováním a symbolickým vyřazením dresu s číslem 2. Zvažujeme také atraktivní exhibici s charitativním přesahem, kterou si největší legenda Helasu Brno zaslouží,“ doplnil majitel klubu Petr Lesenský, který se po přechodu Davida Cupáka do nehrající role předsedy stáhne z mediálního prostoru a zaměří se primárně na strategické řízení klubu.
Foto: archiv Helas Brno
