Helas Brno čeká semifinálová bitva s Interobalem Plzeň
Brno, 26. března 2026 – Futsalisté Helasu Brno pokračují v mimořádně úspěšném období, již potřetí v řadě se totiž probojovali do semifinále play off 1. Futsal ligy. V boji o finále je čeká jeden z hlavních favoritů soutěže – Interobal Plzeň. Klub navíc i tentokrát chystá speciální akci pro fanoušky. Každý, kdo vlastní permanentku na jakýkoliv brněnský sport, bude mít na utkání vstup zdarma. Helas si od této iniciativy slibuje rekordní návštěvu a bouřlivou atmosféru, která by mohla týmu pomoci vrátit sérii do Brna.
Helas si účast mezi nejlepší čtveřicí vybojoval ve čtvrtfinálové sérii proti FTZS Liberec. Brněnský celek, který po základní části obsadil šesté místo, dokázal vyřadit třetí tým tabulky poměrem 3:1 na zápasy. Série nabídla mimořádně vyrovnaný průběh. Hned dva zápasy na severu Čech rozhodovaly až penalty. Zatímco první duel ovládl Liberec, následně už body sbíral pouze Helas. Po domácím vítězství a zvládnutém penaltovém rozstřelu na palubovce soupeře proměnili Brňané postupový mečbol před vlastními fanoušky.
„Do série s Libercem jsme jako favorité rozhodně nešli a s ohledem na sílu soupeře jsme to tak ani nevnímali. Myslím si ale, že už v průběhu prvního smolného zápasu a bezprostředně po něm celý tým naplno uvěřil v naši sílu. Zjistili jsme, že se s nimi dá hrát otevřená partie, a to nám nakonec pomohlo sérii otočit a postoupit,“ hodnotí čtvrtfinále hráč Helasu Jakub Sznapka.
Trenér Tomáš Galia zdůrazňuje vyrovnanost série: „Byla extrémně vyrovnaná, přelévalo se to ze strany na stranu. Poslední zápas byl hodně o morálu. Šli jsme na doraz a přineslo to ovoce.“ Podle Gabriela Ricka rozhodla týmovost a příprava: „O síle Liberce jsme věděli. Trenéři nás ale skvěle připravili na každý zápas. Myslím si, že sérii rozhodlo i štěstí, ale hlavně to, že jsme fungovali jako jeden celek. Byli jsme hladoví.“
Semifinále proti favoritovi, Helas nemá co ztratit
V semifinále narazí Helas na Interobal Plzeň, který patří k největším favoritům celé soutěže. Specifický náboj budou mít zápasy pro Martina Zdráhala a Gabriela Ricka, kteří v minulosti v Plzni působili. „Mám na Plzeň jen ty nejlepší vzpomínky, ale teď budeme soupeři a nedám jim nic zadarmo,“ říká Rick.
Také trenér Galia si uvědomuje sílu protivníka: „Čeká nás těžká série. Postupem do semifinále jsme splnili předsezónní cíl, ale chceme jít dál. Půjdeme do série s tím, že třeba zažijeme naše Nagano.“ Rick zároveň upozorňuje na kvality soupeře: „Trenér Kozár je velký stratég a má nás určitě dobře nastudované. Play off je ale jiná soutěž. Musíme dobře bránit a proměňovat šance.“
Role favorita je podle Sznapky jasná: „Plzeň v celé sezoně neztratila ani bod. My jdeme do série jako outsider, což nám může vyhovovat. Nemáme co ztratit a určitě jim nedáme nic zadarmo.“
Vodova se chystá na velký večer
Semifinálová série odstartuje v pátek 27. března na palubovce Plzně. První domácí utkání čeká Helas v úterý 31. března ve STAREZ Aréně Vodova. Klub věří, že se opět dočká silné podpory fanoušků, kteří vytvořili skvělou atmosféru už ve čtvrtfinále. „Chtěl bych všechny fanoušky srdečně pozvat na první domácí semifinále. Vaše podpora pro nás bude nesmírně důležitá. Vezměte si klubové barvy nebo transparenty a pomozte nám vytvořit pravou domácí atmosféru. Uděláme maximum, abychom vám to oplatili výkonem,“ dodává Sznapka.
Helas Brno tak vstupuje do semifinále s respektem k soupeři, ale i s ambicí překvapit a prodloužit svou úspěšnou sezonu.
Foto: archiv Helas Brno
