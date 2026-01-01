Zbrojovka dokončila odkup pozemků pro novou fotbalovou akademii
Brno, 11. května 2026 – Zbrojovka Brno dokončila akvizici pozemků určených pro vý-stavbu nové fotbalové akademie. Klub tak učinil zásadní krok k realizaci jednoho z nejdů-ležitějších projektů, který má dlouhodobě proměnit fungování celé organizace.
„Získání pozemků bylo klíčovým krokem celého projektu. Bez nich jsme se nemohli posunout dál. Teď máme pevný základ, na kterém můžeme začít stavět. Akademie vytváří DNA klubu,“ uvedl generální manažer Zbrojovky Brno Jan Mynář.
Nová akademie má soustředit na jedno místo veškeré sportovní i organizační zázemí klubu, které je dnes rozprostřené po celém Brně a okolí. Cílem je vytvořit moderní centrum, kde budou společně fungovat A-tým, mládežnické kategorie, ženský úsek i klubový management. Projekt počítá s výstavbou hřišť a hlavní budovy zahrnující šatny, regeneraci, zdravotnické zázemí, administrativu i prostory pro hráče a jejich rodiny.
„Projekt je rozdělen do dvou hlavních etap. První zahrnuje výstavbu hlavní budovy s kom-pletním zázemím pro celý klub a vznik přibližně pěti až šesti hřišť – to nám umožní soustředit veškerý provoz Zbrojovky na jedno místo. Druhá etapa počítá s postupným rozšířením areálu, který může pojmout až patnáct hracích ploch,“ konstatoval místopředseda představenstva Tomáš Jirkal.
Výstavba akademie je plánována mimo území města Brna v katastrálním území obce Měnín, a to především z důvodu své strategické polohy v rámci Jihomoravského kraje. Lokalita tak umožní širší regionální přesah a zapojení talentů z celé oblasti.
Pro projekt v této podobě je zásadní podpora Jihomoravského kraje i obce Měnín. „Vážíme si toho, že kraj i obec v akademii vidí dlouhodobý přínos pro region – od rozvoje sportovní infrastruktury a smysluplného sportovního vyžití dětí a mládeže až po pozitivní ekonomický dopad na obec a její okolí," doplnil místopředseda Jirkal.
Vedení Zbrojovky předpokládá zahájení stavebních prací v průběhu příštího roku, přičemž první část areálu by mohla začít sloužit svému účelu v horizontu dvou let. Aktuálně probíhají přípravné administrativní práce včetně zpracování architektonické studie a změny územního plánu.
Celková investice do projektu by se měla pohybovat ve vyšších stovkách milionů korun.
„Chceme vytvořit jedno z nejmodernějších tréninkových center nejen v Česku, ale možná i ve střední Evropě. Inspirujeme se v zahraničí a spolupracujeme s kluby, které mají s rozvojem akademií dlouhodobé zkušenosti,“ uzavřel Mynář.
Zdroj a foto: FC Zbrojovka Brno
