Dotaci pro podnikání v kreativní sféře získá 6 subjektů
Brno, 25. května 2026 - V osmé etapě dotačního programu Pro Kreativní Brno uspěla šestice účastníků s projekty zaměřujícími se na architekturu, veřejný prostor nebo design. Celkovou neinvestiční dotaci ve výši 965 tisíc korun schválilo zastupitelstvo.
„Cílem tohoto dotačního titulu je podpora podnikání a systematický rozvoj a propagace brněnského kreativního sektoru na národní i mezinárodní úrovni. Letos se do něj přihlásilo 12 subjektů, z nichž uspěla polovina. Každý spolek či organizace získá podporu od 95 do 200 tisíc korun,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Žadatelé podávali své návrhy od 11. ledna do 23. března 2026, a to ve dvou oblastech. Jedna se týkala rozšíření festivalu Brno Creative Days, druhá cílila na podnikání a edukaci v architektuře a urbanismu. Finanční podpora putuje na projekty plánované mezi červnem a říjnem letošního roku.
„Vybrané koncepce splňují cíle dotačního programu. Rozvíjí a kultivují podnikatelské prostředí v oblasti kreativního kulturního odvětví v Brně a mají přidanou hodnotu pro veřejnost. Jsou mezi nimi například brněnský Mezinárodní komiksový festival KOMA, pětiměsíční program Smart Art zaměřený na profesionalizaci uměleckého sektoru nebo edukační program, který se věnuje rozvoji kreativních kompetencí odborníků i laiků,“ doplnil zastupitel pro oblast strategického rozvoje Martin Příborský.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
