Zájemci se mohou přihlásit do dalších 2 projektů družstevního bydlení
Brno, 11. června 2026 - Na zelené louce se bude stavět 33 družstevních bytů v Holáskách. A v moderní družstevní bydlení se má díky kompletní rekonstrukci změnit vybydlený historický dům na Mostecké.
V těsné blízkosti aktuálního staveniště bytů pro seniory a mateřské školy v Holáskách je naprojektována bytová výstavba podle návrhu studia Pelčák a partner architekti. „Jde o 33 bytů, z nichž je několik mezonetových. Družstevní bydlení je koncipováno s vidinou mladých rodin s dětmi, jež si budou moct i ve městě užít klidné dětství v blízkosti zeleně. K mání je ale i několik menších bytů, o které se mohou ucházet i jednotlivci,“ popsala náměstkyně primátorky města Brna pro oblast bytové problematiky a správy majetku Karin Podivinská Karasová.
O holáseckou lokalitu V Aleji se lidé mohli hlásit už v letech 2018 a 2022, v této fázi ale zůstalo aktivních žadatelů minimum. „Nyní už nás čeká výběr zhotovitele stavby a zajištění bankovního úvěru, proto je vhodný čas otevřít projekt současným zájemcům, kteří budou rovnou uzavírat rezervační smlouvy a mohou sledovat proces výstavby. Začít s ní chceme v příštím roce,“ dodala Karin Podivinská Karasová.
Poprvé bude město Brno pro družstevní bydlení rekonstruovat již existující bytový dům, a to na Mostecké 16. I tady má v plánu odstartovat práce příští rok. Pro stavbu je vydané stavební povolení a je zpracovaná prováděcí dokumentace. Vznikne zde 25 bytů a i tady se najdou jak větší jednotky připravené pro rozrůstající se rodiny, tak menší pro singles. Brněnští radní dnes doporučili zastupitelstvu schválit sérii kroků, jejichž součástí je i vyhlášení výzvy pro přihlašování zájemců.
Kritéria pro žadatele budou obdobná jako v aktuálním případě Kamenného vrchu. S vypsáním výzev se počítá bezprostředně po schválení v Zastupitelstvu města Brna – konkrétně od 1. července 2026. Rozhodující bude tentokrát čas přijetí přihlášky na Magistrátě města Brna (nebude se losovat jako v předešlých případech). Informace budou dostupné na webu bydleni.brno.cz v sekci Družstevní bydlení a samozřejmě i v dalších komunikačních kanálech města.
Výhodou městského družstevního bydlení je, že družstevníci byt získají za cenu nákladů – město na tom nemá žádnou marži. Díky tomu se ceny očekávají minimálně o 1/3 levnější než u soukromých developerů (finální cena je vždy jasná až po výběru zhotovitele).
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
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