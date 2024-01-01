O bezbariérový byt nebo byt pro seniory v Brně lze požádat přes Portál občana
Brno, 20. července 2026 - Před dvěma týdny město Brno spustilo svůj Portál občana. Díky němu si mohou lidé vyřizovat úřední záležitosti online. Nyní zde přibyly dva důležité moduly – nově si tu lze podat žádost o bezbariérový byt nebo o dostupný byt pro seniory.
„Podání žádostí o bezbariérové byty nebo o dostupné bydlení pro seniory znamená pro občany důležitý krok. Díky tomu nebudou muset složitě docházet na úřad, a to právě v případech, kdy jim už například zdraví neslouží dobře nebo mají nějaký druh znevýhodnění. Věřím, že zájemcům v případě potřeby se zajištěním přístupu do Portálu občana Brno pomohou například příbuzní, přátelé, sociální pracovníci nebo další blízké osoby,“ uvedla náměstkyně primátorky města Brna pro oblast bydlení Karin Podivinská Karasová.
V současné době Magistrát města Brna eviduje 373 bezbariérových bytů a 1 170 dostupných bytů pro seniory.
Momentálně se staví další dostupné byty pro seniory, a to v Holáskách a v Bystrci. „Díky těmto projektům se příští rok navýší počet bytů určených pro seniory o 151. Některé z nich budou i bezbariérové,“ dodala Karin Podivinská Karasová.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
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