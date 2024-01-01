Podnikání v důchodu: Jak být OSVČ a zároveň pobírat důchod?
Brno, 1. června 2026 – Ani odchod do starobního důchodu nemusí znamenat konec podnikání. Ve své stávající živnosti můžete pokračovat nebo si založit novou. Pravidelný příjem v podobě státního důchodu přináší finanční jistotu a peníze z vlastní výdělečné činnosti mohou být příjemným bonusem navíc.
„Důvody podnikání v důchodu jsou různé a nejde jen o peníze. Mnohé seniory práce stále baví, mají dostatek energie, chtějí zůstay v kontaktu s lidmi nebo nechtějí opustit dlouholeté klienty,“ doplňuje Miroslav Majer, CEO fintech startupu hyponamiru.cz.
Starobní důchodce a živnost
Někteří lidé blížící se důchodovému věku řeší otázku, zda mohou podnikat při starobním důchodu. Odpověď je jednoduchá: ano, podnikání ve starobním důchodu nikdo neomezuje. Současně můžete pobírat starobní důchod a mít navíc příjem z podnikání.
Podnikání v důchodu povinnosti vůči úřadům
Podnikání můžete vykonávat jako hlavní či vedlejší činnost. Pokud jste si před odchodem do důchodu vydělávali pouze jako OSVČ a nesplňovali jinou podmínku pro vedlejší činnost, jednalo se o hlavní činnost. Po přiznání starobního důchodu se podnikání stává vedlejší činností důchodce. Pravidla pro OSVČ důchodce u vedlejší činnosti se pak řídí tímto statutem.
Jak začít podnikat ve starobním důchodu
Někteří senioři se mohou rozhodnout začít podnikat až po odchodu do penze. Před zahájením činnosti je nejdříve nutné získat živnostenské oprávnění. K jeho online vyřízení můžete jednoduše využít Jednotný registrační formulář.
Odvody OSVČ důchodce
„Při souběhu starobního důchodu a podnikání je třeba věnovat pozornost především odvodům na zdravotní a sociální pojištění. Podnikající důchodci totiž využívají výhodnější režim, který zahrnuje úlevy na povinných zálohách a nižší zatížení sociálním pojistným,“ upřesňuje Miroslav Majer.
Zdravotní pojištění OSVČ důchodce
Musí důchodce OSVČ platit zdravotní pojištění? Ano, pokud dosáhne zisku. Podnikající důchodce spadá do kategorie státních pojištěnců. Pojistné platí vždy jen ze skutečně dosaženého zisku, nikoliv z minimálního vyměřovacího základu jako u hlavní činnosti. Pokud je zisk nulový nebo je OSVČ ve ztrátě, pojistné se neplatí. Sazba pojistného na zdravotní pojištění je při souběhu důchodu a OSVČ 13,5 % z vyměřovacího základu. Ten činí 50 % ze zisku.
Sociální pojištění OSVČ důchodce
Musí důchodce OSVČ platit sociální pojištění? Rozhodující je výše dosaženého zisku. Pokud nepřesáhne rozhodnou částku (pozn.: v roce 2026 činí u OSVČ důchodce při vedlejší činnosti 117 521 Kč), sociální pojištění se neplatí. Jakmile je však tento limit překročen, pojistné se doplácí z celého vyměřovacího základu, který činí 55 % ze zisku. OSVČ důchodce má nárok na slevu na sociálním pojištění. Sleva pro pracující důchodce činí 6,5 % z vyměřovacího základu, takže efektivní sazba je 22,7 % místo běžných 29,2 %.
Daňové přiznání OSVČ důchodce
Povinnost podat daňové přiznání má starobní důchodce, pokud jeho roční zdanitelné příjmy nad rámec samotného osvobozeného důchodu přesáhnou hranici 50 000 Kč. V případě, že důchodce vedle podnikání pobírá zároveň příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), přičemž zaměstnavatel mu nevyhotovuje roční zúčtování daně, snižuje se hranice pro ostatní zdanitelné příjmy na 20 000 Kč. Základní sazba daně z příjmu činí 15 % z daňového základu. U velmi vysokých příjmů se uplatňuje sazba 23 %. Základ daně se určí jako rozdíl mezi zdanitelnými příjmy a daňově uznatelnými výdaji.
Od zjištěného základu daně si můžete odečíst položek, které snižují daň (dary, penzijní spoření, úroky z hypotéky). Od vypočtené daně si senior může odečíst slevu na poplatníka (v roce 2026 činí 30 840 Kč ročně).
Omezení při podnikání v předčasném důchodu
Předčasný důchodce nesmí vykonávat činnost, která zakládá účast na důchodovém pojištění. Pokud tuto podmínku poruší, ČSSZ výplatu důchodu zastaví. OSVČ v předčasném důchodu smí podnikat pouze do limitu rozhodné částky (117 521 Kč v roce 2026). Překročení limitu znamená zastavení výplaty důchodu. Tato omezení končí dosažením řádného důchodového věku.
Foto: ideogram.ai
