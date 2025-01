Zájem o seniorbusy neutuchá, Brno jejich provoz rozšíří

Brno, 29. prosince 2024 - Začínalo se v červnu 2016 se dvěma vozidly, dnes jich je šest, z toho dva s elektrickým pohonem. Hned v roce 2017 překonal počet přepravených hranici 10 000, letos by jich mohlo být více než vloni – bezmála 17 100. Služba Seniorbus se stále zkvalitňuje a rostou i některé náklady s ní spojené, město za ni proto mírně navýší platbu Dopravnímu podniku města Brna. Cena pro klienty se však nezmění. Rozhodli o tom brněnští radní.

„V březnu byly v rámci obnovy vozového parku představeny dva seniorbusy na elektrický pohon a v červenci pak byl na základě podnětů klientů zaveden nový systém odbavování hovorů. Linka se tak nehlásí jako obsazená, ale volající se dostane do pořadníku a čeká, než se mu může operátor věnovat. Dopravní podnik města Brna, který provoz seniorbusů smluvně zajišťuje, má i další plány na zlepšení služby. Jde například o pořízení nového softwaru, který by jízdy optimalizoval a mohly by se více využívat spolujízdy, což znamená 20% zefektivnění přepravy. Současně se také prověřuje možnost zavedení bezplatné linky,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Důležité je, že cena za jízdu se pro klienty nemění, stejně tak možnost využít službu až 6x za kalendářní měsíc.“

„O navýšení platby dopravnímu podniku jsme rozhodli s ohledem na vyšší odpisy elektromobilů, které jsou sice komfortnější a ekologičtější, což je benefit, ale logicky mají vyšší pořizovací hodnotu. Dalším důvodem je navýšení personálních nákladů či plánovaná implementace IT systému pro optimalizaci přepravy. Zatímco aktuálně město platí 33,16 Kč bez DPH za ujetý kilometr, nově to od ledna 2025 bude 38,83 Kč bez DPH,“ sdělil radní města Brna pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

V pracovní dny je uskutečněno průměrně 60 přeprav denně, nejvíce je vytížena doba od 7 do 14 hodin. U cca 70 % uskutečněných přeprav se jedná o cestu k lékaři. Zbytek tvoří návštěvy rodiny a přátel, cesta za kulturou, přiblížení k dopravnímu uzlu, okrajově pak výjezd na nákup. O víkendech proběhne průměrně 20 přeprav za den.

Cílem služby Seniorbus je zajistit dopravu občanů nad 70 let a zdravotně postižených s trvalým bydlištěm v Brně k lékaři, na úřady, za službami atd. za cenově příznivých podmínek. Služba pro tuto cílovou skupinu funguje od června 2016. Původně začínala se dvěma vozidly, od roku 2018 byly čtyři a od roku 2020 jich jezdí šest.

Zdroj: TIS MMB, foto: