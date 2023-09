Brněnský dopravní podnik hledá desítky nových řidičů, zejména autobusáky

Brno, 12. září 2023 - Dopravní podnik města Brna spouští novou náborovou kampaň. Pomocí letáků hledá nové zaměstnance na pozici řidiče. Do ideálního stavu dopravci chybí přibližně pět desítek řidičů – nejvíce autobusáků.

Stejně jako jiní dopravci ani DPMB nemá řidičů na rozdávání. Do ideálního stavu jich chybí okolo padesátky, a tak dopravce musí využívat zaměstnance z řad brigádníků a dohodářů. I proto neustále hledá nové kmenové řidiče. Kromě pravidelných náborových akcí spouští novou letákovou kampaň. „Vsadili jsme na jednoduchost, a to jak v grafické, tak textové podobě. Některá hesla v sobě skrývají i lehkou nadsázku. Letáky budeme instalovat do vozů MHD, konkrétně do fabionů a handy držadel. Objeví se však i na našich sociálních sítích a webových stránkách,“ popsal generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Dohromady se jedná o dvaadvacet vizuálů v červeno – modro – bílém provedení. Kampaň obsahuje například hesla: Chceš řídit káru za 60 mega? … Staň se řidičem šaliny. Nemůžeš se nabažit Brna?… Staň se řidičem MHD. Dělá se ti vzadu blbě? …Staň se řidičem autobusu. „Během fáze vymýšlení textů jsme přes sociální sítě oslovili i naše řidiče, kteří nás inspirovali, dokonce některá hesla pochází přímo od nich,“ doplnil Havránek.

Přes 20 % zájemců o místo v DPMB se o nabídce práce dozví právě z informačních letáků ve vozech. Důvody proč si řízení tramvaje, trolejbusu nebo autobusu vyberou jako svoje povolání jsou různé od vyhoření, až po splnění dětského snu. „Původní práce mě po 15 letech už vůbec netěšila. Při poslední cestě ze zaměstnání, když jsem seděla ve vlaku, protože už jsem odevzdala klíče od služebního auta, jsem si řekla, že půjdu řídit tramvaj,“ popsala již dříve Pavlína Mrnuštíková, která v roce 2021 vyměnila práci obchodního manažera za šalinu. Za volantem v DPMB se našel i Martin Targosz, který si po pěti letech na tramvajích udělal papíry na autobus. „Člověk je venku, není zavřený někde ve fabrice, kde by pořád dělal to stejné. Samozřejmě je to v neposlední řadě a bez nadsázky splnění mého velkého klukovského snu,“ uvedl Targosz.

DPMB aktuálně zaměstnává přes 1500 řidičů. Nejvíc je jich na autobusech, následují tramvaje a trolejbusy.

Zdroj a foto: DPMB